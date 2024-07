Le CF Montréal a annoncé mardi avoir embauché Corey Wray à titre de conseiller à la stratégie sportive.

La Presse Canadienne

À travers l’analyse et l’optimisation des activités sportives du CF Montréal, Wray épaulera le président et chef de la direction, Gabriel Gervais, et l’équipe technique au cours des prochains mois.

Wray apporte une expertise de 18 saisons en MLS, incluant trois conquêtes de la Coupe MLS et un titre de saison régulière. Jusqu’à tout récemment, il était directeur général adjoint du Crew de Columbus et directeur général de l’équipe de réserve du Crew.

Wray a joué un rôle crucial dans le recrutement de membres clés du personnel technique du Crew, la préparation et la sélection lors du SuperDraft annuel de la MLS, ainsi que l’embauche de joueurs importants du club. Sa contribution comme directeur général avec le club de réserve du Crew a été reconnue par le titre de dirigeant par excellence en MLS NEXT Pro en 2022, et il a de nouveau été finaliste en 2023.

« Je suis très heureux de pouvoir compter sur Corey, a déclaré Gabriel Gervais par voie de communiqué. Il apporte une expérience considérable en MLS, ainsi qu’une expertise approfondie dans le développement des jeunes talents. Son professionnalisme et sa rigueur exemplaire, de même que son sens analytique aiguisé, font de lui un atout pour notre organisation. »