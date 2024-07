Christina Litz, qui a notamment effectué des séjours au sein de la direction de la Ligue canadienne de football, de Woodbine Entertainment et de True North Sports and Entertainment au Manitoba, a été nommée la présidente de la Super Ligue du Nord.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La nouvelle ligue de soccer professionnel féminin entreprendra ses activités en avril prochain, et aura des équipes implantées à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax.

« Nous sommes heureux qu’elle se joigne à nous », a déclaré la cofondatrice de la Super Ligue du Nord (SLN), Diana Matheson, au sujet de Litz.

« Elle a une belle feuille de route dans la LCF, avec les Jets (de Winnipeg), et elle a fait bien d’autres choses… Elle connaît très bien le marché, a ajouté l’ex-joueuse internationale. C’est exactement ce que nous recherchions. »

Matheson, entre-temps, a accepté le nouveau rôle de directrice responsable du développement de la SLN, et se concentrera « sur le développement de nouvelles occasions d’affaires de la ligue », a précisé le circuit féminin.

Litz, qui est originaire de Winnipeg, travaillera au départ du Manitoba.

La SLN a mentionné qu’elle devait encore pourvoir plusieurs postes de vice-présidents.

Matheson a également indiqué que la plupart des annonces d’embauche au niveau sportif se feront à une date ultérieure, puisque la majorité des joueuses ciblées sont présentement sous contrat avec un club professionnel.

« Il se peut que certaines viennent plus rapidement, mais je dirais que pour la plupart des annonces d’embauche, pour la plupart des équipes, ça viendra quelque part vers la fin de l’année », a-t-elle mentionné.

Matheson a ajouté que la ligue progresse bien, même s’il reste encore beaucoup de pain sur la planche.

« Je crois que ce sera un sprint d’ici à l’an prochain, et il y aura probablement des choses en coulisses qui ne seront pas parfaites et qui pourraient être chaotiques. Mais nous serons sur le terrain l’an prochain et ce sera vraiment extraordinaire », a-t-elle conclu.