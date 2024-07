(New York) Une blessure à une jambe n’empêchera pas Lionel Messi de jouer pour l’Argentine en demi-finale de la Copa America contre le Canada, mardi soir.

Ronald Blum Associated Press

Messi est aux prises avec une blessure à la jambe droite depuis une victoire face au Chili le 25 juin en phase préliminaire. Il a sauté son tour lors du dernier match préliminaire quatre jours plus tard, mais a joué l’ensemble du match quart de finale contre l’Équateur, jeudi dernier.

« Leo va bien. Il va jouer demain », a insisté le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, lundi au MetLife Stadium à East Rutherford, au New Jersey.

Messi, qui est âgé de 37 ans, a inscrit 13 buts en carrière en Copa America, quatre de moins que le record appartenant à son compatriote Norberto Mendez et le Brésilien Zizinho. Messi n’a toutefois toujours pas marqué depuis le début de l’édition actuelle.

« C’est une décision facile pour moi, a dit Scaloni. C’est une décision assez honnête. Il suffit de lui demander comment il se sent. S’il dit “ça ne va pas”, alors il jouera les 30 dernières minutes. Mais quand il est disponible, il joue. »

En quête d’un 16e titre de la Copa America, l’Argentine a défait le Canada 2-0 le 20 juin en ouverture du tournoi. Messi a mis la table pour les buts de Julian Alvarez et Lautaro Martinez en deuxième demie.

« Nous n’avons pas fait un assez bon travail contre Messi lors du dernier match. Il a pu courir librement vers notre gardien un peu trop souvent », a souligné le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch.

L’Argentine a dominé le Canada 19-10 au chapitre des tirs, dont 9-2 pour les tirs cadrés. Elle a eu un avantage de 64-36 au niveau de la possession.

« C’est plus un avantage pour nous d’avoir pu les affronter que pour eux d’avoir joué contre nous », a déclaré Marsch.

Les deux équipes ont franchi les quarts de finale grâce à des victoires en tirs de barrage. Le Canada, une équipe invitée de l’Amérique du Nord, a défait le Venezuela.

Dans l’autre demi-finale, l’Uruguay affrontera la Colombie mercredi à Charlotte, en Caroline du Nord. La finale sera disputée dimanche à Miami.

L’Argentine a profité de quatre jours de récupération, un de plus que le Canada, mais les deux équipes ont joué seulement 90 minutes. Une prolongation est disputée seulement en finale lors de ce tournoi.

L’Argentine vise un troisième titre majeur de suite, après ses triomphes à la Copa America en 2021 et à la Coupe du monde en 2022. L’Uruguay et elle se partagent le premier rang avec 15 titres de la Copa America.

Le gardien argentin Emiliano Martinez s’est imposé à ses quatre dernières séances de tirs de barrage sur la scène internationale. Il a bloqué huit tirs en 18 tentatives.

Le Canada a été éliminé en phase préliminaire lors de ses deux présences à la Coupe du monde en 1986 et en 2022. Il a remporté la Gold Cup de la CONCACAF en 2000 et son tournoi prédécesseur, le Championnat de la CONCACAF, en 1985.

« Nous affrontons la meilleure équipe au monde, a dit Cyle Larin, auteur de 29 buts pour le Canada. Nous avons de la vitesse et de la puissance. Et je crois que plus les jours passent, meilleurs nous sommes. »

Avec la contribution d’Eric Núñez, de l’Associated Press, à East Rutherford, au New Jersey