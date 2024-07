En dominant en fin de match, le CF Montréal est parvenu à marquer, et à filer avec une nulle face aux Whitecaps de Vancouver. La rencontre s’est soldée par la marque de 1-1.

Éric Martel La Presse

Plus la saison avance, plus on découvre les deux personnalités du CF Montréal. Son côté fade et son côté givré. Son visage amorphe, clément, et son autre plus combatif, dominant. Parfois, on semble voir le professeur Quirrell, et d’autres, Voldemort.

Samedi, les Montréalais auront attendu 45 minutes pour retirer le foulard qui cachait sa face dominante. Cette attente leur aura finalement coûté la victoire.

« Les gars choisissent une mi-temps », a résumé l’entraîneur-chef Laurent Courtois, en conférence de presse d’après-match. « Je garde espoir que ça clique. »

« En tant que groupe, nous devons dominer l’autre équipe dès le début du match et ne pas attendre la mi-temps », a ajouté le défenseur George Campbell.

Nous devons avoir un peu plus de fougue dès le début. George Campbell, défenseur du CF Montréal

Devant une salle comble, le CF Montréal est demeuré prudent en première mi-temps. Naviguant avec une forte pression adverse, les Montréalais ont multiplié les passes courtes. Mais rapidement, les relances des Britanno-Colombiens ont commencé à mettre des bâtons dans les roues du Bleu-blanc-noir.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Les Whitecaps ont mis sous pression la défense montréalaise en première demie.

En passant par les flancs, Vancouver frôlait la ligne de fond, plaçant plusieurs passes dangereuses dans la zone de réparation. Lorsque ces actions étaient bloquées, elles donnaient souvent des coups de pied de coin. En première demie, Montréal en a accordé sept, sur lesquels la défensive a répondu avec brio.

Les choses se sont toutefois gâtées à la 29e minute. Victor Wanyama, de retour sur l’alignement partant, a laissé filer son homme. En défense centrale, Fernando Álvarez n’a pu couper la passe. Le tout s’est terminé avec une erreur de marquage de Joaquín Sosa, qui a laissé Brian White déposer le ballon derrière le gardien Jonathan Sirois.

La rédemption du Zorro

Les Montréalais ont adapté leur offensive en début de deuxième demie. Ils ont tenté de rendre aux Whitecaps la monnaie de leur pièce, menant leur attaque en périphérie, lançant des passes en profondeur. La stratégie a fini par porter ses fruits.

Quinze tirs. Soixante-quinze pour cent de possession. Trois cent trente-cinq passes complétées. Ils auront bourdonné tout au long de la deuxième mi-temps.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Matías Cóccaro a marqué le but égalisateur.

À la 79e minute, Ruan y est allé d’un centre parfait que l’attaquant Matías Cóccaro a déposé dans le but d’une tête.

Ce but fera certainement du bien à celui que l’on surnomme le Zorro. L’Uruguayen avait été laissé de côté le 22 juin, contre les Rapids du Colorado. Il était alors puni pour ses récents accès de rage lors des entraînements. Lors des deux matchs suivants, dont ce soir, Cóccaro est entré dans le match à la deuxième demie.

Reste à voir s’il en aura fait assez pour espérer une titularisation au prochain match. À son sujet, l’entraîneur Laurent Courtois a été avare d’éloges. « On veut tous voir nos joueurs en succès », a-t-il sobrement commenté. « Il faut mettre du sien au quotidien, il faut travailler, il faut persévérer, et ce soir, on a vu un petit truc intéressant [de sa part]. »

Rare départ

Victor Wanyama amorçait seulement un troisième match cette saison. Il portait le brassard de capitaine, jusque-là réservé au Québécois Nathan Saliba depuis le départ de Samuel Piette pour la Copa América.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Victor Wanyama a porté le brassard de capitaine samedi.

Le Kényan avait soulevé la controverse, le 19 juin, en refusant de porter ce brassard, lorsqu’il était entré comme substitut dans un match opposant les Montréalais aux Red Bulls de New York. Wanyama a finalement été sorti du match à la 61e minute.

Il paie un peu le prix par le fait que je ne lui ai pas beaucoup accordé de continuité. Ce n’est pas évident pour lui, ce que je lui fais, de l’entrer et de le sortir dans l’alignement. Il montre des choses intéressantes, mais parfois, il semble un peu plus en difficulté. Ce n’est pas simple. Laurent Courtois

Avec cette nulle, le CF Montréal porte son dossier à 8-11-5 contre les Whitecaps. Lors du dernier duel entre les deux équipes, en championnat canadien, les Montréalais s’étaient inclinés par la marque de 2-1.

Le CF Montréal disputera son prochain match le 13 juillet au stade Saputo. Il affrontera alors Atlanta United.