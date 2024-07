PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE

Alexandre Herculano (au centre gauche) est copropriétaire du Bar St-Laurent Frappé depuis 18 ans. « Pendant les matchs du Portugal, c’est toujours comme ça », explique-t-il. Il est lui-même originaire du Portugal, tout comme les autres propriétaires. Le bar a ouvert ses portes il y a 30 ans et est depuis un endroit de choix pour la communauté. « On reconnaît des visages, mais il y a du nouveau monde aussi », poursuit-il. Il est accompagné, de gauche à droite, de Camille Nerrdy, Mimmo Carvalho et Bozena Dzedina, qui forment une partie de l’équipe du bar.