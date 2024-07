(Montréal) Le CF Montréal a tenté de maintenir la tête hors de l’eau pendant l’absence de quelques-uns de ses piliers, mais il est toujours à la recherche d’une constance dans son jeu qui lui permettra d’aligner les victoires.

Simon Servant La Presse Canadienne

Malgré quelques récents insuccès, le Bleu-blanc-noir s’est réveillé vendredi matin à seulement deux points d’une place en éliminatoires dans l’Association Est. Mais comme ce fut le cas à quelques reprises depuis le début de la campagne, l’entraîneur-chef Laurent Courtois doit encore travailler à resserrer sa défensive.

Les Québécois Samuel Piette et Mathieu Choinière faisaient déjà partie de l’équipe canadienne à la Copa America lorsque Joel Waterman a rejoint ses coéquipiers, à la suite d’un match nul courageux des Montréalais contre le Real Salt Lake.

Depuis, le CF Montréal a concédé 10 buts en quatre matchs, il n’a obtenu qu’une seule victoire (1-2-1), il a laissé beaucoup d’espace entre ses lignes et il a commis des revirements coûteux.

Trois formations différentes ont été utilisées en défensive centrale et la chimie n’est peut-être pas toujours à point, mais selon Raheem Edwards, l’excuse n’est pas valide. Le dernier match tend à lui donner raison, alors que c’est le revirement de George Campbell qui a offert le premier but au New York City FC dès la neuvième minute, mercredi.

« Nous pourrions dire que le manque de stabilité à l’arrière a causé ces buts, mais quand tu les regardes attentivement, nous nous sommes tirés dans le pied. Si tu possèdes une ligne arrière qui se connaît bien, c’est sûr que ça va aider, mais c’est plutôt nous qui commettons des revirements au mauvais moment », a noté Edwards avant un entraînement des siens au Centre Nutrilait.

PHOTO BRAD PENNER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Raheem Edwards (à droite)

Courtois avait profité d’une belle stabilité au milieu du terrain en faisant confiance à Piette et Choinière. En leur absence, il s’est tourné vers Nathan Saliba et Bryce Duke.

Les deux joueurs ont montré de belles choses et Duke semble de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle, lui qui est habitué à jouer un peu plus haut sur le terrain. Il a même commencé à s’imposer un peu plus physiquement.

« Les choses sont plus simples quand tu joues avec Nathan, qui connaît déjà cette position. J’apprends de lui et je comprends un peu plus ce nouveau rôle. J’aime ça, a-t-il insisté. Tu es souvent près du ballon et quand tu le reçois, tu vois tout le jeu devant toi. C’est un peu plus exigeant en défensive, mais c’est pour ça qu’il faut minimiser les pertes de ballon. »

L’entraîneur-chef du CF Montréal (5-9-7) pourrait avoir un autre casse-tête entre les mains lorsque Piette et Choinière seront de retour. Il n’a pas exclu des changements à sa formation, mais pas à l’improviste.

« Nous allons examiner ça. Il y a beaucoup de joueurs de qualité au milieu du terrain, mais nous avons plusieurs attaquants en santé également. Peut-être que ça va changer notre approche concernant nos formations, mais nous ne voulons pas improviser avec ça. Nous voulons prendre le temps d’expérimenter et d’être sur la même longueur d’onde », a affirmé Courtois.

Quoi qu’il en soit, et peu importe les joueurs en place, la défensive montréalaise devra encore relever un défi de taille, samedi, lorsque les Whitecaps de Vancouver (9-7-4) seront de passage au stade Saputo.

Actuellement cinquièmes au classement de l’Association Ouest, les rivaux canadiens viennent de signer deux victoires consécutives, au cours desquelles ils ont marqué un total de sept buts.

Courtois connaît bien l’entraîneur-chef des Whitecaps, Vanni Sartini, et il a salué l’organisation défensive de l’équipe, sans toutefois négliger son jeu offensif.

« Il y a un mélange de pragmatisme et d’organisation, mais s’ils ont trop de temps, ils sont capables de faire de bonnes combinaisons. Je ne les trouve pas hyper élaborés, mais dès qu’ils sont confortables en zone médiane, ils sont capables de combiner avec des joueurs qui se projettent vers l’avant », a-t-il analysé.

Courtois a fait savoir que les attaquants Ariel Lassiter et Mason Toye s’étaient entraînés normalement, jeudi, et qu’ils sont disponibles pour l’affrontement de samedi.

Vendredi, le Canada se mesurera au Venezuela en quarts de finale de la Copa America, à Dallas. Si l’Unifolié devait s’incliner, on ne sait pas si Choinière, Piette et Waterman seront disponibles contre les Whitecaps.

« Je préfère me préparer sans (la possibilité qu’ils soient disponibles), a exprimé Courtois. Nous nous préparons avec les joueurs que nous avons ici. »