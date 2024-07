Le Canada affrontera l’Australie en match amical le 13 juillet à Marbella, en Espagne, pour mettre la touche finale à sa préparation avant d’entamer la défense de son titre en soccer féminin aux Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Après avoir croisé le fer avec les « Matildas », les Canadiennes, classées huitièmes au monde, disputeront un match à huis clos le 17 juillet contre un adversaire qui reste à être déterminé.

Le Canada entamera la phase de groupes du tournoi olympique contre la Nouvelle-Zélande (no 28) le 25 juillet, avant d’affronter la France (no 2) le 28 et la Colombie (no 22), le 31.

Le match contre l’Australie sera vraisemblablement la dernière occasion des représentantes de l’unifolié de se préparer à affronter les Néo-Zélandaises. Les Canadiennes viennent de négocier une série de deux rencontres face au Mexique, qui était en quelque sorte une occasion de fourbir ses armes en vue du duel contre la Colombie.