L’un est impérial à la maison, l’autre est incapable d’imposer son rythme sur la route. Ce qui devait arriver arriva, à New York : le CF Montréal a été déclassé par le NYCFC par la marque de 2-0.

Éric Martel La Presse

Un Martinez aura été supérieur à l’autre. Celui de New York, Alonso, s’est illustré avec deux superbes buts. Pendant ce temps, celui de Montréal, Josef, a raté plusieurs chances de marquer en première demie.

Il n’aura cependant pas été le seul des siens à manquer d’opportunisme. Lors de la première mi-temps, les Montréalais ont mené plusieurs poussées offensives créatives.

Les défenseurs relançaient l’attaque avec célérité. En périphérie, les milieux ont multiplié les tentatives de centre et de tir. Les jeux tombaient cependant à plat en surface de réparation, souvent par manque d’exécution.

Après avoir marqué le premier but, le NYCFC – aussi surnommé les Pigeons – fermait le milieu du terrain, qu’il a protégé avec brio jusqu’au sifflet final.

« À la mi-temps, on était dans une bonne posture même s’ils avaient un but d’avance », a résumé le milieu Nathan Saliba en conférence de presse, après la partie.

Sirois convaincant

La chaîne a toutefois déraillé à la deuxième mi-temps. Les joueurs se sont alors mis à confondre « actions et précipitations », dixit l’entraîneur Laurent Courtois.

« On a manqué d’inspiration dans le dernier tiers, a-t-il résumé. On s’est tiré dans le pied en cédant des transitions. »

En ne regardant que les chiffres, on pourrait croire que le match a été âprement disputé. Les Montréalais ont accaparé 51 % de la possession. Ils ont cadré trois tirs, contre sept pour l’adversaire.

Mais la réalité est tout autre. N’eût été le brio du gardien Jonathan Sirois, les locaux auraient pu l’emporter par une marge beaucoup plus importante. Le Québécois s’est illustré avec plusieurs arrêts en deuxième demie, la plupart spectaculaires. « Techniquement, on a été moins décisifs qu’à l’habitude, a analysé le cerbère. On a eu plus de difficulté à combiner que contre Philadelphie [lors du dernier match]. »

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Jonathan Sirois

10 mars

La dernière victoire du CF Montréal sur la route remonte au 10 mars. L’équipe s’était alors démarquée par une victoire de 3-2 contre l’Inter Miami. Les Montréalais ne comptent que deux gains sur les terrains adverses cette année. Ils ont été incapables d’amasser un point contre le NYCFC depuis avril 2019.

New York porte sa fiche à la maison à 8-3-1 avec cette victoire. Les Pigeons ont connu des difficultés en début de campagne, ne remportant qu’une victoire en six parties. Depuis, ils sont parvenus à se hisser au quatrième rang du classement dans la Conférence de l’Est, avec 35 points. Montréal figure désormais au 12e rang, avec 22 points.

À noter que Matias Coccaro a effectué un retour au jeu ce soir à la 46e minute, prenant la place de Sunusi Ibrahim. L’Uruguayen avait été retiré de la formation lors du dernier match, contre Philadelphie, après avoir démontré des élans de colère lors d’un entraînement.

Le CF Montréal disputera sa prochaine partie à domicile samedi, contre les Whitecaps de Vancouver.