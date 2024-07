(Düsseldorf) L’équipe de France s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale de l’Euro 2024 contre la Belgique (1-0) grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen marqué en fin de rencontre à Düsseldorf.

Agence France-Presse

Vertonghen a contré à la 85e minute une frappe de Randal Kolo Muani qui a ainsi délivré des Bleus longtemps inefficaces et toujours incapables de marquer le moindre but dans le jeu dans cette compétition, sinon grâce à deux « csc » et sur un penalty.

« On a eu pas mal d’occasions, mais on n’a malheureusement pas trop cadré. Il faut savourer, il ne faut pas banaliser, on est en quarts et eux rentrent à la maison », a commenté à chaud Didier Deschamps.

La France affrontera au prochain tour le Portugal ou la Slovénie, qui s’affrontent à 21 h à Francfort.

Randal Kolo Muani était rentré à l’heure de jeu en remplacement de Marcus Thuram qui comme le reste de l’attaque bleue, s’est montré assez peu inspiré offensivement.

PHOTO BERNADETT SZABO, REUTERS Les Belges étaient déçus après le match.

Seule sa tête (34e) au premier poteau, à la suite d’un beau centre de Jules Koundé sur le côté droit, a frôlé le montant de Koen Casteels, avant qu’Aurélien Tchouaméni ne s’offre deux lourdes frappes qui n’ont pas trouvé le cadre.

Une troisième, à l’entrée de la seconde période, a été repoussée par Casteels, alors que Kylian Mbappé, sur un de ses rares éclairs lundi, a décoché une frappe passée un peu trop au dessus du but adverse (53e).

En face, les Belges n’ont pas été bien plus inspirés, mais se sont procuré les meilleures occasions.

Maignan a dû repousser un peu en catastrophe et du pied un coup franc de Kevin de Bruyne (24e), une frappe de Romelu Lukaku (70e) et encore une de De Bruyne (83e), et Théo Hernandez réaliser un tacle parfait devant Yannick Carrasco dans sa surface (61e).

Comme en 2018, au Mondial en Russie, les Belges sortent sur le plus petit écart face à la France.