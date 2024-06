Jamal Musiala a marqué le but d’assurance.

(Dortmund) L’Allemagne sauvée des eaux : Kai Havertz et Jamal Musiala ont envoyé le pays-hôte de l’Euro-2024 en quarts de finale au terme d’un match longtemps crispant contre le Danemark (2-0), interrompu par un violent orage, samedi à Dortmund.

Jérôme RASETTI Agence France-Presse

Pour la première fois depuis 2016, la Nationalmannschaft va disputer un quart de finale d’un tournoi majeur, contre l’Espagne ou la Géorgie opposées dimanche, le 5 juillet à Stuttgart.

Mais avant de mettre fin à une calamiteuse série de trois tournois interrompus dès la phase de groupes (Mondial-2018 et 2022) ou en 8e de finale (Euro-2021), les joueurs de Julian Nagelsmann sont passés tout près d’une nouvelle déconvenue.

« Ce fut un match bizarre, on a réussi 25 premières minutes de haut niveau en produisant notre meilleur football du tournoi […] Il a fallu se battre et on s’est bien battus », a résumé Julian Nagelsmann sur la chaîne Magenta.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Kai Havertz après avoir inscrit le premier but de l’Allemagne.

Si Havertz, sur penalty (53e), et Musiala, profitant d’une rare erreur de l’impeccable Kasper Schmeichel (68e), ont écrit une nouvelle page de ce nouveau conte de fées d’été, en référence au « Sommermärchen » du Mondial-2006 qui fait encore frémir l’Allemagne, Joachim Andersen en a été le héros malheureux.

Le défenseur danois a d’abord cru donner l’avantage à son équipe en propulsant dans le but de Manuel Neuer le ballon mal dégagé par la défense allemande (51e).

Après une longue interruption pour consulter la VAR, le but a finalement été invalidé pour hors-jeu pour le plus grand soulagement des supporters allemands, encore sous le choc.

Mais les mauvais comptes d’Andersen n’étaient pas terminés : sur l’action suivante, soit quarante secondes plus tard, il a détourné de la main un centre allemand et offert un pénalty à la Nationalmannschaft, transformé en coin par Havertz (52e).

Interruption de 25 minutes

PHOTO ANDREEA ALEXANDRU, ASSOCIATED PRESS Une force averse a forcé une pause pendant le match.

Sept minutes plus tard, le milieu offensif d’Arsenal, parti seul sur le flanc droit, a manqué de peu de doubler la mise à la 59e minute. C’est finalement Musiala, sur un raid solitaire, qui, profitant d’une hésitation de Schmeichel, a assuré les victoire et qualification allemandes.

Outre l’ouverture du score refusée à Andersen, le Danemark a fait frémir le Westfalenstadion en fin de première période quand Rasmus Hojlund, lancé par Thomas Delaney, s’est présenté seul devant Neuer.

Mais l’inusable gardien allemand s’est interposé, comme il a sauvé son équipe en détournant un tir de Hojlund (66e).

L’Allemagne aurait pu s’éviter un scénario aussi crispant si elle avait concrétisé son excellent premier quart d’heure à sens unique.

Mais les champions du monde 2014 ont buté sur Schmeichel, excellent sur un tir de Joshua Kimmisch (6e), vigilant sur une tête lobée de Nico Schlotterbeck (7e) et décisif sur une reprise de volée en pleine course de Kay Harvetz (10e).

Il a fallu attendre la 21e minute pour que les Danois pointent le bout de leur nez, d’abord par Christian Eriksen (21e), puis par Joakim Maehle dont la frappe a frôlé la transversale de Manuel Neuer (24e).

Après les éclairs allemands et l’éclaircie danoise, c’est un violent orage qui s’est abattu sur Dortmund, obligeant l’arbitre de la rencontre à renvoyer les deux équipes aux vestiaires pendant vingt-cinq minutes.

Si le ciel est resté noir et le tonnerre a continué de gronder au-dessus de Dortmund, pour la Nationalmannschaft qui rêve d’un quatrième sacre européen le 14 juillet à Berlin, tout est au beau fixe. Au moins jusqu’au 5 juillet.