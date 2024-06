Le CF Montréal devait se mettre à gagner, surtout contre ce genre d’opposition. Deux buts en toute fin de match l’ont sorti d’un match nul décevant contre l’Union de Philadelphie, lui permettant d’aller chercher une victoire de 4-2 au stade Saputo.

Dominic Iankov a dénoué l’impasse en faisant 3-2 à la 89e, Ruan a confirmé le tout quelques instants plus tard, sortant même de ses poches un masque du superhéros Flash en guise de célébration. On peut vous dire que ses coéquipiers absents du match, assis non loin de la tribune de presse, ont apprécié le geste : ils étaient hilares.

Elle va faire du bien, celle-là. Le CF Montréal n’avait qu’une victoire à sa fiche en 12 rencontres avant celle-ci. Et c’est sa deuxième mi-temps pas mal plus concluante que la première qui lui a permis de confirmer ce gain, notamment grâce à une possession de ballon plus efficace. Même si le manque de créativité, de réussite et de talent dans le dernier tiers est encore criant pour ce club.

Après un but de Quinn Sullivan à la demi-heure de jeu, Josef Martínez a égalé la marque une première fois pour Montréal de la tête à la 36e. Il est ainsi devenu le huitième plus grand buteur de l’histoire de la MLS avec son 108e filet.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Josef Martínez a marqué de la tête à la 36e minute

Les locaux se sont ensuite rendus coupables de moult cafouillages sur une pièce de jeu catastrophique en défensive d’un corner. Jesus Bueno en a finalement profité, et les hommes de Jim Curtin ont repris les devants 2-1.

En deuxième période, Bryce Duke, sur un coup franc presque chanceux, a nivelé les chances à 2-2 à la 56e. Personne n’a touché au ballon après qu’il ait quitté le pied de l’Américain, surtout pas le gardien, qui a été déjoué par un Martínez qui rôdait juste devant, au bon moment.

Jusqu’à la 89e minute, à 2-2, Montréal risquait un résultat décevant. Oui, quatre des meilleurs joueurs de cette équipe club sont absents, en affectation internationale à la Copa América, en plus d’un Matías Cóccaro en pénitence après une crisette à l’entraînement durant la semaine.

Mais d’un autre côté, le CF Montréal joue au stade Saputo, contre un adversaire embourbé dans la même carence de victoires : après le résultat de samedi, c’est maintenant 1 gain en 14 matchs pour Philly. Le genre d’opposition que le Bleu-blanc-noir doit vaincre s’il veut atteindre le dernier objectif accessible de sa saison 2024, celui d’atteindre les séries éliminatoires.

Iankov et Ruan lui ont permis d’y croire encore.