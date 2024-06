Sunusi Ibrahim et Jack Elliott lors d’un match le 1 er juin dernier.

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ASSOCIATED PRESS

Deux formations en grand besoin de victoires auront rendez-vous au stade Saputo samedi soir lorsque l’Union de Philadelphie affrontera le CF Montréal.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Il s’agira du deuxième affrontement entre ces deux équipes en 2024, et si celui du week-end devait ressembler le moindrement au précédent, il sera fertile en rebondissements.

Le 1er juin dernier, à Chester, les deux clubs ont disputé les quelque 30 dernières minutes du match à 10 contre 10 dans un verdict nul de 2-2. Un but de Samuel Piette à la 66e minute de jeu avait permis à la formation de Laurent Courtois d’aller chercher un précieux point au classement.

Depuis ce match, le CF Montréal (4-8-7, 19 points) a été limité à deux verdicts nuls devant ses partisans avant de subir un cinglant revers de 4-1 au Colorado, samedi dernier.

Ça ne va guère mieux du côté de l’Union de Philadelphie (4-7-8, 20 points) qui, depuis le passage de la formation montréalaise, a subi trois défaites consécutives, dont deux à domicile.

Samedi soir, Piette ne pourra pas répéter son tour de force du 1er juin dernier puisqu’au même moment, il portera l’uniforme du Canada dans un match du volet préliminaire de la Copa America face au Chili à Orlando. Il en sera de même du milieu de terrain Mathieu Choinière et du défenseur Joel Wateman.

Le CF Montréal abordera son duel contre l’Union à égalité au 12e rang dans l’Association Est avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a joué 17 parties, et D. C. United, qui en totalise 20, soit une de plus que la formation montréalaise.