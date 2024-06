Jose Fajardo a inscrit le but vainqueur à la 83 e minute.

(Atlanta) L’Américain Tim Weah a inexplicablement frappé un adversaire, portant un dur coup aux chances des États-Unis d’accéder aux quarts de finale de la Copa América.

Paul Newberry Associated Press

Jose Fajardo a déjoué le gardien substitut Ethan Horvath à la 83e minute pour donner une victoire de 2-1 au Panama contre des Américains en infériorité numérique, jeudi à Atlanta, plaçant la nation hôtesse en danger d’élimination.

Les États-Unis ont dû jouer presque tout le match avec un homme en moins après un coup de poing de Weah derrière la tête de Roderick Miller à la 18e minute qui lui a valu un carton rouge.

« Vous n’avez jamais l’intention de recevoir un carton rouge. En aucun cas, a déclaré son coéquipier Tyler Adams. Il s’est excusé auprès de l’équipe. »

Weah a par ailleurs présenté des excuses publiques sur les réseaux sociaux.

« J’ai laissé tomber mon équipe et mon pays, a-t-il déclaré. Un moment de frustration qui a eu une conséquence irréversible, et pour cela je suis profondément désolé envers mes coéquipiers, mes entraîneurs, ma famille et nos partisans. »

Folarin Balogun a malgré tout donné l’avance aux favoris locaux à la 22e minute, mais Cesar Blackman a répliqué quatre minutes plus tard.

Horvath, qui a remplacé Matt Turner, blessé, à la mi-temps, a vu le tir à bout portant de Fajardo lui passer entre les bras, et le Panama a battu les États-Unis pour la troisième fois seulement en 27 rencontres.

« Une victoire ce soir nous aurait mis dans une excellente position, et malheureusement c’est le contraire qui s’est produit, a déclaré le capitaine américain Christian Pulisic. Je suis fier des efforts avec lesquels nous avons répondu après ce qui s’est évidemment passé, mais je suis vraiment très déçu [du résultat]. »

Les États-Unis, qui ont amorcé le tournoi avec une victoire contre la Bolivie, devront probablement battre l’Uruguay, lundi à Kansas City, afin de terminer parmi les deux meilleures équipes du groupe C et de décrocher une place pour les quarts de finale.

Le Panama a perdu 3-1 contre l’Uruguay et terminera le tournoi à la ronde face à la Bolivie.

Le Panama a également terminé le match à court d’un joueur après qu’Adalberto Carrasquilla eut reçu un carton rouge à la 88e pour avoir taclé Christian Pulisic par-derrière. Les États-Unis ont lancé tout le monde en avant dans une tentative désespérée d’égaliser le match – y compris Horvath –, mais le Panama a tenu bon.

L’Uruguay malmène la Bolivie

Darwin Nunez a marqué lors d’un septième match de suite sur la scène internationale et l’Uruguay a défait la Bolivie 5-0, à East Rutherford, pour s’approcher d’une planche en quarts de finale.

Facundo Pellistri a donné l’avance aux Uruguayens à la huitième minute et Nunez a doublé l’avance à la 21e avec son 10e filet à ses sept dernières sorties pour son pays.

Maximiliano Araujo a marqué son deuxième filet du tournoi à la 77e, puis Federico Valverde (81e) et Rodrigo Bentancur (89e) ont ajouté des buts.

L’Uruguay, qui tente de décrocher un 16e titre dans ce tournoi, montre une fiche de 2-0 avec un différentiel de buts marqués de plus-7.

La Bolivie a perdu un 14e match de suite à la Copa América, sa dernière victoire remontant à 2015.

Avec Paul Newberry et Ronald Blum, Associated Press