John Yeboah et Jeremy Sarmiento savourent la victoire de leur équipe contre le Jamaïque.

PHOTO DAVID BECKER, ASSOCIATED PRESS

Kendry Páez a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Alan Minda a ajouté un but en fin de deuxième demie et l’Équateur a battu la Jamaïque 3-1, dans un match du groupe B de la Copa América, mercredi soir à Las Vegas..

Associated Press

L’Équateur, qui a rebondi après une défaite 2-1 contre le Venezuela, a remporté son premier match à ce tournoi depuis un gain de 4-0 contre Haïti en 2016, mettant fin à une série de huit parties sans victoire.

Le but contre son camp de Kasey Palmer à la 13e minute a donné l’avantage à l’Équateur et Páez, qui n’est âgé que de 17 ans, a porté le score à 2-0 sur un penalty à la quatrième minute du temps additionnel de la première mi-temps.

Michail Antonio a marqué le premier but de la Jamaïque en Copa America à la 54e minute, et Minda a inscrit le dernier but à la première minute du temps additionnel de la deuxième demie.

L’Équateur compte trois points et la Jamaïque aucun.

L’Équateur clôturera le Groupe B contre le Mexique à Glendale, Arizona, dimanche, alors que la Jamaïque affrontera le Venezuela.