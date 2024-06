Nacho Fernandez quitte son club formateur comme le capitaine qui a soulevé le 36 e titre de champion d’Espagne et la 15 e Ligue des champions de l’histoire du Real en mai dernier.

(Madrid) Le Real Madrid a officialisé mardi le départ de son capitaine Nacho Fernandez, 34 ans, annoncé en Arabie saoudite après 23 ans passés au sein du club et 12 saisons en équipe première.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, le géant espagnol « souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Nacho, l’une des grandes légendes de notre club », avec 364 matchs joués sous le maillot blanc et 26 titres remportés, dont 6 Ligue des champions, 4 Championnats d’Espagne et 2 Coupes du Roi.

Selon la presse espagnole, il s’est déjà engagé pour deux saisons avec le club saoudien d’Al-Qadsiah, récemment promu en Saudi Pro League, suivant les pas de plusieurs cadors européens, dont son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Mais l’officialisation du transfert n’a pas encore eu lieu.

Arrivé au Real en 2001 à l’âge de dix ans, le défenseur central est passé par toutes les catégories de jeunes avant d’évoluer en équipe première pendant la période dorée du club merengue (2012-2024), où il a fait partie de ses plus grands exploits aux côtés de Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric ou Sergio Ramos.

Il quitte son club formateur comme le capitaine qui a soulevé le 36e titre de champion d’Espagne et la 15e Ligue des champions de l’histoire du Real en mai dernier.

« Depuis son arrivée dans notre centre de formation, Nacho a toujours été un exemple de progrès pour tous et a reçu l’affection, la reconnaissance et l’admiration de tous les madridistas. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison », a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

Nacho affirme dans une vidéo vouloir que l’on se souvienne de lui « comme d’un “canterano” (joueur formé au club) qui a tout donné pour son club ».