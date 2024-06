(Dortmund) Le retour de Kylian Mbappé après sa fracture du nez n’a pas suffi : toujours aussi peu inspirés face aux cages, les Bleus ont été tenus en échec 1-1 par la Pologne, mardi à Dortmund, pour leur dernier match de la phase de groupes de l’Euro 2024.

Agence France-Presse

Les Bleus, qui ont inscrit leur premier but de la compétition sur un penalty de Kylian Mbappé (55e), n’ont toujours pas marqué dans le jeu, après la courte victoire contre l’Autriche (1-0, c. s. c autrichien) et le nul face aux Pays-Bas (0-0).

Malgré la nette domination française, cette rencontre contre des Polonais déjà éliminés n’a pas permis aux joueurs de Didier Deschamps de se libérer offensivement.

Un masque noir sur le visage, Mbappé, touché au nez face à l’Autriche et qui n’était pas rentré sur le terrain contre les Pays-Bas, s’est longtemps heurté comme ses coéquipiers à un grand Lukasz Skorupski, intraitable dans les cages polonaises.

PHOTO KACPER PEMPEL, REUTERS Kylian Mbappé

Il aura fallu un penalty pour une faute grossière sur Dembélé, pour que le futur joueur du Real Madrid débloque son compteur, en prenant – enfin – à défaut Skorupski, battu à contre-pied (56e). En vain : Lewandowski, lui aussi sur penalty, a ramené les Polonais à égalité (79e).

Deuxièmes du groupe D derrière l’Autriche, les Français devront se montrer bien plus inspirés en 8es de finale, où ils affronteront le deuxième d’un groupe E particulièrement indécis, avec quatre équipes toutes à égalité avec 3 points avant la dernière journée (Belgique, Roumanie, Slovaquie ou Ukraine).

Les Bleus ont pourtant bien débuté cette rencontre, multipliant les occasions, sans parvenir à les concrétiser.

Une première frappe de Théo Hernandez, après un débordement de Dembélé, n’a pas réussi à tromper Skorupski (11e) ; quelques minutes plus tard, Dembélé, servi par un N’Golo Kanté toujours aussi hyperactif, a à son tour échoué à battre le gardien de Bologne (19e).

Mbappé a lui-même longtemps buté contre Skorupski (42e, 45e, 49e, 75e), quand ses tentatives n’ont pas échoué à trouver le cadre.

Le scénario aurait même pu prendre une tout autre tournure à la pause si Lewandoswki, isolé au point de penalty, s’était montré plus précis de la tête (34e), ou si Maignan ne s’était pas montré attentif sur les quelques occasions polonaises.

Plus incisifs en deuxième période, les Bleus ont pu débloquer leur compteur grâce à une faute sur Dembélé, fauché dans la surface par le défenseur polonais Jakub Kiwior, offrant à Mbappé un penalty tiré sans trembler (56e).

Las : une vingtaine de minutes plus tard, un contact d’Upamecano sur Swiderski a permis à Lewandowski de marquer à son tour et en deux temps sur penalty (79e), renvoyant les Bleus à leurs doutes.

L’Autriche crée la surprise en terminant première

PHOTO JOHN MACDOUGALL, AGENCE FRANCE-PRESSE L’Autriche a battu les Pays-Bas 3-2.

L’Autriche a créé la surprise mardi à Berlin en battant les Pays-Bas (3-2), malgré deux égalisations, et a pris la première place du groupe D devant la France pour se hisser pour en huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Grâce au match nul de l’équipe de France contre la Pologne (1-1), les Autrichiens ont frappé un grand coup à Dortmund en chipant la première place du groupe D contre toute attente devant les Bleus (2e) et les Pays-Bas (3e), qualifiés avant ce match.

Ce succès et cette première place, l’hypothèse la moins probable avant la rencontre, ont été fêtés par les joueurs et le personnel, tous alignés au pied de la tribune remplie des supporters rouges et blancs.

Dénué de star offensive dans son effectif emmené par le capitaine Marko Arnautovic, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a trouvé en Allemagne son meilleur buteur : le csc, avant de s’appuyer sur son attaquant Marcel Sabitzer (80e).

Avant cela, le Néerlandais Donyell Malen a trompé son propre gardien en coupant un centre venu de la gauche (6e), puis Stefan De Vrij (59e) a dévié dans son but une tête de Romano Schmid. Mais le milieu autrichien a été crédité du but.

En tout, depuis le début de cette édition, sept buts ont été marqués contre son camp (11 lors de l’Euro 2020).

Aidés par les Oranje, les Autrichiens ont fini le match comme ils ont commencé le tournoi : physiques, présents dans les duels et portés vers l’avant.

Et comme contre la Pologne (victoire 3-1), ils ont mis le pied sur le ballon dès les premières minutes. Ils ont été aussi efficaces devant le but, alors que les Oranje ont peu pressé.

Les Pays-Bas, troisièmes du groupe D

Deux fois menés, les Néerlandais ont réussi tout de même à revenir au score grâce à leurs deux joueurs décriés jusque-là.

Mais cela va rester anecdotique, car cela n’a pas été suffisant au terme de ce dernier match de poule pour le groupe D, qui s’est complètement lancé en seconde période.

Critiqué pour ses talents, en clubs, peu visibles en sélection, c’est le jeune Xavi Simons, milieu à Leipzig, qui a parfaitement servi Cody Gakpo au retour des vestiaires, qui a égalisé d’une belle frappe enroulée (1-1, 47e).

Puis cela a été au tour de Memphis Depay de faire taire un peu les critiques en revenant une seconde fois au score (2-2, 75e) par un super enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du pied droit.

« Cette équipe a absolument besoin de lui », confiait lundi en conférence de presse le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman, souvent agacé sur sa ligne de touche.

En tête du groupe D avant ce match, les Pays-Bas, déjà qualifiés, devaient se battre pour la première place. Ils terminent finalement troisièmes du groupe.