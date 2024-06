(Munich) Le miracle de Leipzig : quasiment éliminée alors que le temps additionnel arrivait à son terme, l’Italie, tenante du titre, a égalisé face à la Croatie et s’est qualifiée lundi pour les 8es de finale de l’Euro 2024, laissant la Croatie de Luka Modric au bord du précipice.

Agence France-Presse

Au coup de sifflet final, ils sont tous tombés allongés à terre, les Italiens et les Croates, les miraculés et les maudits.

Quelques secondes plus tôt, dans la huitième et dernière minute du temps additionnel, l’ailier Mattia Zaccagni avait réussi une superbe frappe enroulée, le premier geste juste de la soirée de la part d’un attaquant italien, pour battre Dominik Livakovic (1-1, 90+8).

Avec ce but, les Azzurri ont assommé les Croates et se sont offert in extremis un billet pour le tableau final et pour un 8e de finale face à la Suisse.

Cela s’est joué à très peu de choses, mais les tenants du titre sont encore en vie alors que l’équipe au drapeau à damier est en très mauvaise posture.

Avec ses deux petits points, la Croatie va en effet désormais devoir attendre les résultats des prochains jours pour savoir s’il reste une petite place pour elle dans le tableau final.

L’Espagne des remplaçants élimine l’Albanie

Avec ses remplaçants, l’Espagne, une des favorites à l’Euro 2024, a poursuivi son sans-faute lundi à Düsseldorf en battant 1-0 une équipe d’Albanie limitée au début, revitalisée ensuite, et finalement éliminée.

L’équipe de Luis de la Fuente a puisé dans son banc, mais pas vraiment dans ses réserves, pour boucler le premier tour avec trois victoires, aucun but encaissé et une respiration bienvenue pour ses titulaires.

Le sélectionneur avait la tranquillité de celui qui est déjà qualifié, avec la première place du groupe B au chaud, avant même le coup d’envoi.