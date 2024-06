Kylian Mbappé s’est cassé le nez lors de la victoire de la France contre l’Autriche le 17 juin et porte un masque chaque jour à l’entraînement.

(Dortmund) Le joueur vedette de la France Kylian Mbappé semble sur le point d’effectuer un retour au jeu à l’Euro 2024.

Steve Douglas Associated Press

L’attaquant s’est cassé le nez lors de la victoire 1-0 de la France contre l’Autriche et il n’a pas joué lors du match nul de 0-0 face aux Pays-Bas, vendredi.

L’entraîneur de la France, Didier Deschamps, n’a pas révélé grand-chose, lundi, lorsqu’il s’est fait demander si Mbappé était disponible pour le dernier match de son équipe dans le Groupe D, mardi contre la Pologne.

PHOTO HASSAN AMMAR, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur de la France, Didier Deschamp

« Il va mieux de jour en jour. Hier, il était à notre entraînement, l’enflure a diminué et il s’habitue à jouer avec un masque, a déclaré Deschamps. Il veut jouer. Il voulait jouer contre les Pays-Bas et il veut jouer contre la Pologne. »

Un indice plus important a peut-être été donné par l’un des coéquipiers de Mbappé. Le milieu de terrain N’Golo Kanté a affirmé que « c’est un énorme avantage de l’avoir dans l’équipe ».

« Il était très bon, décisif et dangereux, a dit Kanté à propos de la performance de Mbappé à l’entraînement. Je pense qu’il se sent bien et j’espère que ça se traduira sur le terrain demain. »

Mbappé portait un masque lorsqu’il a disputé un match à huis clos contre une équipe locale, samedi, et il l’a fait chaque jour à l’entraînement.

PHOTO HASSAN AMMAR, ASSOCIATED PRESS Kylian Mbappé ajustant son masque lors d’un entraînement, le 20 juin

Deschamps a mentionné que le masque limitait la vision de Mbappé, mais qu’il ne le décrirait pas comme une « contrainte ».

« Pour la respiration, non, mais ça limite la façon dont il voit, a expliqué Deschamps. Peut-être que c’est gênant, mais c’est quelque chose auquel il va s’habituer. »

La France s’assurera d’une présence dans la phase éliminatoire en obtenant un point contre la Pologne.