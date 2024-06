PHOTO KEVIN M. COX, ASSOCIATED PRESS

La Colombie défait le Paraguay 2-1 et gagne un 9 e match de suite

(Houston) Daniel Munoz a marqué à la 32e minute et Jefferson Lerma à la 42e, permettant à la Colombie d’amorcer son parcours à la Copa America avec une victoire de 2-1 contre le Paraguay.

Associated Press

C’était une neuvième victoire consécutive pour l’équipe nationale colombienne.

La Colombie, qui a eu la possession du ballon 66 % du temps, est invaincue en 24 matchs depuis une défaite de 1-0 aux mains de l’Argentine lors d’un match de qualifications de la Coupe du monde, le 1er février 2022. Elle montre une fiche de 19-0-5 depuis.

James Rodriguez a préparé les deux buts de la Colombie à son 101e match sur la scène internationale devant une foule de 67 059 spectateurs au NRG Stadium.

Julio Enciso a été l’auteur du seul but du Paraguay à la 69e minute.

La Colombie affrontera le Costa Rica vendredi à Glendale, et le Brésil le 2 juillet à Santa Clara. Le Paraguay croisera pour sa part le fer avec le Brésil vendredi à Las Vegas, puis avec le Costa Rica le 2 juillet, à Austin.

La Colombie a remporté le tournoi en 2001 et a perdu lors des tirs au but en demi-finale face à l’Argentine, en 2021. Le Paraguay a triomphé en 1953 et en 1979, mais a été éliminé en quart lors des deux dernières éditions.