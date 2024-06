L’Allemagne sauve sa première place in extremis face à la Suisse

(Francfort, Allemagne) Niclas Fullkrug a touché la cible dans les arrêts de jeu de la deuxième demie et l’Allemagne a soutiré un match nul de 1-1 à la Suisse, dimanche, pour s’assurer du premier rang de leur groupe à l’Euro 2024

Graham Dunbar Associated Press

Fullkrug s’est élevé au-dessus de plusieurs joueurs dans la surface de réparation et il a redirigé de la tête le centre de David Raum derrière le gardien suisse Yann Sommer. Fullkrug et Raum s’étaient amenés dans le match comme remplaçants.

« Nous avons risqué beaucoup parce que nous aurions pu concéder un deuxième but, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Allemagne, Julian Nagelesmann, à propos de sa décision d’envoyer plusieurs joueurs à l’attaque. Qui n’ose pas risquer n’obtient pas ce match nul. »

La Suisse en a impressionné plus d’un en protégeant son avance d’un but pendant plus d’une heure de jeu. Dan Ndoye avait fait bouger les cordages grâce à une volée réussie à la 28e minute.

PHOTO THEMBA HADEBE, ASSOCIATED PRESS Dan Ndoye a marqué à la 28e minute.

Ce point a permis à l’Allemagne de terminer au premier rang du Groupe A, devant la Suisse. La Hongrie a pris la troisième place alors que l’Écosse a fermé le quatuor.

L’Allemagne se rendra maintenant à Dortmund pour un duel de huitièmes de finale contre l’équipe qui aura terminé deuxième dans le Groupe C.

« Quand tu vois à quel point les Allemands ont célébré leur but, ça dit tout », a souligné le capitaine de la Suisse, Granit Xhaka.

La Suisse prendra la direction du Stade olympique de Berlin pour un affrontement de huitièmes de finale face aux gagnants du Groupe B.

« Je crois que nous avons un classement pour lequel nous avons travaillé dur. Nous sommes sur le bon chemin, a exprimé l’entraîneur-chef de la Suisse, Murat Yakin. Nous n’avons pas perdu et nous présentons un très bon style de jeu. Nous aimons être sous-estimés. »

Ndoye a bien synchronisé sa course pour rejoindre une passe flottante de Remo Freuler à l’embouchure du filet. L’attaque avait été amorcée par Fabian Rieder, qui effectuait son premier départ depuis la Coupe du monde de 2022, lorsqu’il a gagné un ballon dans le territoire allemand.

Une reprise vidéo a empêché l’Allemagne de prendre les devants à la 17e minute. Le long tir de Robert Andrich a déjoué Sommer, mais le personnel qui s’occupe de l’assistance vidéo à l’arbitrage a informé l’arbitre Daniele Orsato que Jamal Musiala avait commis une faute près du filet.

Hongrie 1 – Écosse 0

Un but dramatique dans les arrêts de jeu de la deuxième demie a propulsé la Hongrie vers une victoire de 1-0 aux dépens de l’Écosse.

PHOTO DAMIEN MEYER, AGENCE FRANCE-PRESSE Kevin Csoboth (23) a joué les héros dans les arrêts de jeu en marquant le seul but du match

Le remplaçant Kevin Csoboth a inscrit son premier but international lors de la 10e minute du temps ajouté, permettant à la Hongrie de s’assurer du troisième rang du Groupe A.

La Hongrie doit maintenant attendre de savoir si ses trois points seront suffisants pour qu’elle atteigne les huitièmes de finale du tournoi. Les quatre meilleures équipes de troisième position rejoignent les deux meilleures formations de chacun des six groupes dans la phase éliminatoire.

L’attente pourrait durer jusqu’à mercredi, lorsque la phase de groupes se terminera.

Si la Hongrie progresse dans le tournoi, il est peu probable que l’attaquant Barnabas Varga puisse porter les couleurs de sa nation. Varga est entré en contact avec le gardien de l’Écosse Angus Gunn à mi-chemin en deuxième demie et le personnel médical a examiné une blessure d’apparence sérieuse.

« C’était terrible. C’était un moment terrible de voir Barnabas comme ça, a dit le milieu de terrain hongrois Roland Sallai. Par chance, il est en meilleure condition. »

Les deux adversaires avaient besoin de gagner à Stuttgart, mais les occasions de marquer n’ont pas été nombreuses.

PHOTO LEONHARD SIMON, REUTERS Barnabas Varga a dû être évacué en civière après être tombé sur sa nuque.

L’Écosse a dominé la possession du ballon, mais elle ne créait que très peu de choses et elle éprouvait de la difficulté à prendre la Hongrie à contrepied.

La Hongrie a commencé à être plus incisive et elle a presque pris les devants seulement quatre minutes avant la fin de la première demie. Willi Orban a redirigé de la tête le coup franc de Dominik Szoboszlai, mais le ballon a touché la barre horizontale.

Szoboszlai est passé près de lui-même enfiler l’aiguille avant de rentrer au vestiaire, mais son tir a survolé la barre transversale.

Csoboth est entré dans le match à la 86e minute et son impact a été immédiat lorsqu’il a touché le poteau. Il a été récompensé dans les arrêts de jeu.

« Ce soir, et pendant longtemps, nous devons surmonter cette défaite, a conclu le capitaine de l’Écosse, Andy Robertson. C’est difficile à digérer. Nous sommes tous dévastés. »