Yunus Musah et Christian Pulisic célèbrent leur victoire contre la Bolivie

Christian Pulisic inscrit un but et les États-Unis blanchissent la Bolivie 2-0

(Arlington) Christian Pulisic a marqué un but à la troisième minute et il a mis la table pour le filet de Folarin Balogun, guidant les États-Unis vers une victoire de 2-0 contre la Bolivie, dimanche soir, à la Copa America.

Schuyler Dixon Associated Press

Parmi les six équipes invitées à ce tournoi sud-américain, il est attendu des Américains qu’ils passent à la phase éliminatoire avec l’Uruguay, dans le Groupe C.

La Bolivie a perdu un 13e match de suite à la Copa America depuis 2015 et elle n’a signé qu’une seule victoire à ses 31 dernières parties.

Classés au 11e rang mondial, les États-Unis se mesureront au Panama, jeudi, et ils termineront la phase de groupe face à l’Uruguay, le 1er juillet. La Bolivie croisera le fer avec l’Uruguay et ensuite le Panama.

Le gardien Matt Turner a réalisé trois arrêts pour obtenir un 25e blanchissage sur la scène internationale. Les Américains ont porté à 6-0 leur fiche au AT&T Stadium de Dallas.

Les États-Unis ont obtenu 18 touches de ballon à l’intérieur de la surface de réparation en première demie, contre aucune pour la Bolivie.

Pulisic a donné les devants à son équipe après seulement 2 : 23 de jeu, inscrivant le but le plus rapide des Américains en 34 matchs compétitifs face à des adversaires sud-américains. Pulisic a accepté une remise de Tim Weah pour déjouer le gardien Guillermo Viscarra.

Balogun a doublé l’avance des siens après avoir reçu une passe de Pulisic. Il a bien manœuvré avec le ballon avant de décocher un bon tir bas. Il s’agissait de son quatrième but en 13 apparitions.

Pulisic a rejoint Clint Dempsey en tant que seuls joueurs américains à avoir récolté un but et une passe décisive à la Copa America. Il a également atteint le plus rapidement le plateau des 30 buts pour les États-Unis, en 69 parties internationales.