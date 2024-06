Bernardo Silva (10) célèbre son but en compagnie de Vitinha (23) et Cristiano Ronaldo (7).

(Dortmund) Le Portugal a facilement dominé la Turquie 3 à 0 samedi à Dortmund et a validé sa qualification pour les huitièmes de finale avant même le troisième match du groupe F, dont il est assuré d’obtenir la première place.

Agence France-Presse

Les Lusitaniens, qui ont bénéficié d’un but du Turc Samet Akaydin (28e) inscrit contre son camp, ont également marqué eux-mêmes, Bernardo Silva (21) et Bruno Fernandes (56) sur une passe décisive de la vedette Cristiano Ronaldo, pour compter six points et aborder sans pression leur prochain match face à la Géorgie (1 pts) mercredi.

Plus de détails suivront.