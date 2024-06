PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) La chaleur a peut-être joué un vilain tour au CF Montréal lors de son dernier match, mais ce qui s’en vient samedi soir pourrait causer encore plus d’ennuis.

Simon Servant La Presse Canadienne

Comme il l’avait fait lors de ses quatre parties précédentes, le Bleu-blanc-noir a montré une belle intensité, mercredi soir, contre les Red Bulls de New York. Devant un stade Saputo bondé, il a pris les devants 2-0 après 45 minutes de jeu.

Au retour du vestiaire, l’énergie n’était toutefois plus la même. La trentaine de degrés Celsius n’a probablement pas aidé, mais les visiteurs ont également haussé le rythme pour soutirer un verdict nul de 2-2 aux Montréalais.

« Nous avons apporté plusieurs ajustements et ç’a peut-être coupé le rythme des gars un peu. Je voulais élever le niveau et il a plutôt été abaissé, a mentionné l’entraîneur-chef Laurent Courtois, vendredi, avant un entraînement de son équipe au Colorado. Nous avons examiné la situation et nous espérons la corriger. »

Courtois devra probablement apporter d’autres ajustements lorsque ses hommes croiseront le fer avec les Rapids du Colorado (8-7-4) au Dick’s Sporting Goods Park, samedi.

Les joueurs sont souvent en mesure de bien gérer les éléments météorologiques auxquels ils sont confrontés, mais la haute altitude, c’est un tout autre champ de bataille. Surtout pour une équipe visiteuse qui n’a pas l’habitude de chercher son souffle dans ces conditions.

On peut comprendre pourquoi le CF Montréal (4-7-7) a pris la décision d’atterrir au Colorado jeudi, plutôt que vendredi.

« Arriver ici deux jours avant le match nous aide dans notre préparation. Ça nous donne une journée de plus d’entraînement dans ces conditions. Notre personnel travaille sur un plan de match pour nous aider à nous acclimater à l’altitude. La meilleure chose pour nous sera de focaliser sur notre plan de match et tout s’arrangera », a déclaré le milieu de terrain Bryce Duke.

Certains joueurs de la troupe montréalaise doivent dépenser beaucoup d’énergie sur le terrain lors d’un match, dont Ruan, qui est le chef d’orchestre de la majorité des attaques des siens sur le flanc droit. Le Brésilien n’a pas l’intention de changer son style malgré la haute altitude.

« J’ai déjà joué quelques matchs ici. Ça ne change rien à mon jeu et je vais une fois de plus donner mon maximum, a-t-il affirmé. Cela dit, nous devrons être patients pour trouver les bonnes ouvertures et les bonnes opportunités. »

Pour être patient, le Bleu-blanc-noir l’avait été en première demie contre les Red Bulls, avec de bons résultats. Toutefois, contre les Rapids, qui se trouvent dans le premier tiers de la MLS pour les buts marqués (34) et les buts concédés (31), le duel pourrait partir en vrille rapidement.

Le CF Montréal en avait d’ailleurs été témoin lors d’un match préparatoire remporté 6-2 par la formation du Colorado, le 10 février. Courtois a préparé ses joueurs à cette éventualité, avec l’espoir qu’ils puissent un peu plus dicter le rythme cette fois.

« J’espère que ce sera un beau match, mais dans nos termes. Dans le sens que nous savons ce que nous acceptons de concéder, mais aussi ce que nous voulons éviter de donner à notre adversaire. Nous en avions eu un échantillon en présaison, a expliqué l’entraîneur-chef. Nous avions vu comment nous pouvions les mettre en difficulté grâce à notre jeu avec le ballon. Ce sera une belle opposition en termes de style. »

Avec l’absence des milieux de terrain québécois Samuel Piette et Mathieu Choinière, qui représentent le Canada à la Copa America, Courtois a utilisé Duke à un poste un peu plus bas sur le terrain face aux Red Bulls, en compagnie de Nathan Saliba.

L’Américain de 23 ans s’est plutôt bien tiré d’affaire avec des responsabilités accrues, même s’il y a encore des choses à améliorer.

« J’étais un peu nerveux parce que c’est une nouvelle position. J’y ai déjà joué quelques fois, mais ça faisait longtemps. La chose la plus importante pour moi, c’est de jouer avec confiance pour aider l’équipe », a soutenu Duke.

« L’idée, c’est de pouvoir utiliser son volume de jeu et sa capacité à être à l’aise dans les petits espaces pour créer la différence, a ajouté Courtois. Il apprend. Il y a de bonnes choses et aussi de moins bonnes, notamment dans la gestion du ballon. Nous ne pouvons pas nous permettre des revirements sur des touches rapides de ballon. Mais Bryce reste une option intéressante pour nous. »

Le CF Montréal sera privé des services du défenseur Joaquin Sosa, qui est suspendu un match pour une accumulation de cartons jaunes, mais il saluera le retour au jeu du défenseur George Campbell. L’attaquant Jules-Anthony Vilsaint (ischiojambier) réintégrera aussi un groupe qui a vu Matías Cóccaro, Josef Martínez, Mason Toye et Kwadwo Opoku revenir à l’avant du terrain au cours des dernières parties.