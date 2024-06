(Paris) Kylian Mbappé a formellement demandé au Paris Saint-Germain (PSG) de lui payer des salaires et primes impayés, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier à l’AFP, confirmant une information de L’Equipe.

Agence France-Presse

L’attaquant a récemment adressé une lettre au club de la capitale pour lui demander de régler la note, un courrier qui a également été notifié à la Ligue de football professionnel (LFP).

La commission juridique de la LFP n’est pour l’instant pas saisie, les deux parties étant encore dans une phase de négociation.

Le PSG, qui a dû se résoudre à voir partir libre son attaquant superstar au Real Madrid cet été, après un bras de fer l’été dernier, ne lui a pas versé les salaires d’avril et de mai ainsi que des primes, selon une source proche du dossier

Le total, selon L’Equipe, avoisine 100 millions d’euros.

En avril, avait alors expliqué une source proche du dossier à l’AFP, le non-versement du salaire de Mbappé était lié à l’accord conclu à l’été 2023 entre le joueur et le club, aux termes duquel l’attaquant s’engageait à renoncer à une partie de ses primes.

Mais la version avancée par une autre source impliquée dans les négociations était différente : cette décision aurait été prise à l’initiative du club mais sans avoir prévenu le buteur. Un total d’environ 80 millions d’euros (117 millions de dollars CAN) – en additionnant salaires et primes – était alors évoqué.

Ces tensions réapparaissent alors que les deux parties avaient indiqué en début d’année les deux parties s’être mises d’accord sur le sujet.

Les deux camps avaient précisé que l’attaquant, qui encore lié contractuellement au PSG jusqu’au 30 juin, avait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le club l’été dernier après sa mise à l’écart de l’équipe durant un mois.

Ces primes avoisinaient alors les 60 à 70 millions d’euros (88 à 103 millions CAN), selon une source proche du club, couvrant financièrement le club du départ de la star française, en fin de contrat en juin et libre de s’engager où il souhaite sans indemnité de transfert.

Mais finalement, le club a versé cette prime en février à Mbappé, selon une des sources proches des négociations à l’AFP, sans préciser les raisons de ce changement.

En signant sa prolongation de contrat en 2022, Mbappé s’est assuré un salaire de 72 millions d’euros bruts (106 millions CAN) annuels, une prime à la signature de 150 millions d’euros (220 millions CAN), payable en trois fois, et une prime de fidélité au montant croissant (70 millions d’euros brut la première année, 80 millions la deuxième et 90 millions en cas de levée de l’option pour une troisième saison), selon le Parisien.