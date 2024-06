Moïse Bombito et Lionel Messi

(Atlanta) Le Québécois Moïse Bombito a été la cible de messages racistes sur les médias sociaux après avoir effectué un tacle aux dépens de Lionel Messi, jeudi, dans une victoire de 2-0 de l’Argentine contre le Canada dans le cadre de la Copa America.

Associated Press

L’équipe nationale canadienne a publié un communiqué à propos des messages tard jeudi soir sans toutefois mentionner le nom de Bombito.

« Canada Soccer est conscient et profondément troublé par les commentaires racistes formulés en ligne et dirigés contre l’un des joueurs de notre équipe nationale masculine après le match de ce soir, peut-on lire. Nous sommes en communication avec la CONCACAF et la CONMEBOL à ce sujet. »

Bombito a effectué une publication sur Instagram sans faire référence à un incident précis, écrivant : « Mon beau Canada. Pas de place pour ces conneries. »

Messi est resté dans le match après le tacle et a préparé un but, alors que l’Argentine amorçait la défense de son titre à la Copa America.