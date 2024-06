(Düsseldorf) L’Ukraine est passée par tous les états face à la Slovaquie vendredi à Düsseldorf, avant de signer une victoire (2-1) qui lui permet de rêver encore aux 8e de finale de l’Euro 2024.

Agence France-Presse

Dominée et maladroite pendant vingt minutes, l’Ukraine a retrouvé ses esprits pour égaliser, puis a pris nettement l’ascendant en seconde période pour s’imposer logiquement.

Après la défaite inaugurale contre la Roumanie (3-0) qu’il a qualifiée de « douche froide », le sélectionneur de l’Ukraine Serhiy Rebrov a procédé à quatre changements, laissant notamment sur le banc le gardien de but du Real Madrid, Andriy Lunin, au profit d’Anatolij Trubin.

Le portier du Benfica a rapidement été mis à contribution pour réaliser à la 11e minute sur sa ligne deux arrêts-réflexe devant Lukas Haraslin puis Ivan Schranz.

Trubin a ensuite détourné un coup franc tiré par David Hancko à l’entrée de la surface (16e), mais il n’a rien pu faire sur l’action suivante, quand deux de ses défenseurs ont oublié dans la surface Schranz.

L’attaquant du Slavia Prague, auteur du but de la victoire contre la Belgique, a donné l’avantage à son équipe de la tête (17e).

Trois équipes à trois points

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS L’équipe slovaque, légèrement dépitée

Fort de cet avantage, l’équipe entraînée par l’Italien Francesco Calzona a baissé la garde et a laissé l’Ukraine, jusque là timorée, reprendre confiance.

C’est même elle qui a dominé le dernier quart d’heure, mais la reprise d’Oleksandr Tymchyk a frappé la base du poteau droit slovaque (33e) et le coup franc excentré de Oleksandr Zinchenko a été boxé difficilement par Dubravka (43e).

Au retour des vestiaires, l’Ukraine a concrétisé sa domination à la 54e minute, sur une combinaison entre Zinchenko et Mykola Shaparenko.

La Slovaquie, qui avait réalisé l’un des exploits de la première semaine de l’Euro en battant la Belgique, a perdu pied et le fil de son football.

À la 74e minute, Roman Yaremchuk s’est ouvert l’axe avec un contrôle orienté, mais il a complètement raté sa passe pour Mykhailo Mudryk qui, trop excentré, a vu sa frappe heurter le poteau droit.

Six minutes plus tard, Yaremchuk n’a pas tremblé en reprenant une longue ouverture de Shaparenko et en glissant le ballon sous Dubravka pour la plus grande joie de la tribune ukrainienne.

Le président Volodymyr Zelensky a salué cette victoire avec un message publié sur X : « Croyez en vous, soutenez-vous, battez-vous », a-t-il écrit.

« L’Ukraine qui se bat, l’Ukraine qui prend un coup, mais qui franchit les obstacles, l’Ukraine qui peut gagner, c’est exactement ce qu’a fait l’équipe nationale de football », s’est-il réjoui, en référence à la guerre que mène son pays après l’invasion russe.

Avant le match Belgique-Roumanie programmé samedi soir, trois équipes ont trois points, la Roumanie, l’Ukraine et la Slovaquie, tandis que la Belgique ferme la marche dans ce groupe E (0 point).