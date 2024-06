PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« C’est électrique ! » Camelia Chiguer et Ophélie Bluteau sont de fidèles adeptes de football français. Ayant déménagé au Québec ensemble il y a plus de huit ans, elles ont chacune deux étoiles tatouées sur une cheville, représentant les deux Coupes du monde remportées par la France. « On va gagner l’Euro, c’est sûr », déclare Camelia.