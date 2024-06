(Francfort) L’Angleterre a été tenue en échec par le Danemark (1-1) jeudi à Francfort et devra attendre le dernier match pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Agence France-Presse

Avec quatre points, l’Angleterre est en tête du groupe C devant le Danemark (2 points), la Slovénie (2 pts) et la Serbie (1 pt). Les Anglais joueront leur qualification contre la Slovénie lors de la troisième et dernière journée.