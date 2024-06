(Atlanta) Quand le Canada est en droit de se dire déçu d’avoir perdu contre l’Argentine, c’est qu’on est passé à un autre niveau.

Les Rouges ont beau s’être inclinés 2-0 en lever de rideau de la Copa América contre les champions en titre — et du monde qui plus est – ils vont se mordre les doigts d’être passés si près, si souvent. Devant 70 564 partisans au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, la grande majorité de l’Argentine et de Lionel Messi, quand même, il faut le faire.

En ce sens, le résultat de 2-0, sur deux buts en deuxième période, est parlant. Le match a été serré au possible en première. L’Albiceleste a dominé, bien sûr. Mais le Canada a été organisé défensivement, et a joué sans complexe offensivement. Il s’est offert de très belles occasions, autant en première qu’en deuxième, que des attaquants un peu plus efficaces auraient peut-être concrétisées.

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Julian Álvarez

Les buts de l’Argentine sont venus du pied de Julian Álvarez à la 48e minute, sur un retour de frappe d’Alexis Mac Allister. Puis de celui de Lautaro Martinez, à la 87e, un tir parfait. Sur les deux filets, Maxime Crépeau n’a rien pu faire.

Parce que sinon, le gardien québécois a absolument été l’histoire du match. Notamment sur cet arrêt devant Messi, en échappée, à la 66e. Puis encore devant Messi, alors qu’il ne restait qu’une dizaine de minutes au match. Même ce journaliste américain, assis à nos côtés, nous a lancé : « le gardien est en train de virer fou ! (this goalie is going crazy !) »

PHOTO AGUSTIN MARCARIAN, REUTERS Maxime Crépeau plonge pour gêner Lionel Messi.

On ne pouvait qu’être d’accord avec lui. Malgré quelques sorties hasardeuses dans les 45 premières minutes, et encore de belles parades, les maigres doutes restant sur son statut de gardien titulaire du Canada ont été dissipés, jeudi soir.

Volonté offensive

Dès l’entame du match, il a été évident que le Canada voulait montrer qu’il n’allait pas se laisser marcher sur les pieds. Mais sa volonté offensive a rapidement été supplantée par le grand talent des Argentins. On pense bien connaître ces joueurs que l’on voit à la télé toutes les semaines, mais ils parviennent à faire l’action surprenante, le jeu excitant qui, chaque fois, est revalorisé par la clameur de la foule.

PHOTO JASON ALLEN, ASSOCIATED PRESS Julian Álvarez et Moise Bombito se battent pour le contrôle du ballon.

Il fallait entendre le rugissement émanant des gradins lors de la contre-attaque menée par Ángel Di Maria, à la 9e minute… puis brillamment bloquée par Maxime Crépeau, dans la surface. Ça s’est répété, comme ça, pendant les 80 minutes suivantes.

PHOTO DALE ZANINE, USA TODAY SPORTS Alphonso Davies réagit après avoir râté une occasion de marquer lors de la première demie.

Le Canada a quand même fait peur aux Argentins à quelques reprises, notamment au profit de belles percées en profondeur à gauche de Davies. À la 30e, Buchanan a raté le cadre sur le retour pris dans la boîte. À la 43e, Eustáquio a découvert pourquoi Emiliano Martinez est considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Il s’est dressé comme un mur sur une tête à bout portant.

Une défaite honorable, contre les champions du monde. Mais une défaite quand même. Le Pérou et le Chili seront peut-être plus prenables. Peut-être.

