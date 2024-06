(Atlanta) Du semi-pro québécois à cochambreurs avec le Canada. Le parcours de Moïse Bombito a beau avoir été très différent – et un peu plus long – que celui d’Ismaël Koné, le destin des deux anciens du CS Saint-Laurent les a ramenés ensemble.

Envoyé spécial Jean-François Téotonio La Presse

« C’est une belle histoire, ça, c’est sûr », affirme le défenseur québécois de 24 ans devant La Presse. Nous le rencontrons dans l’hôtel de l’équipe canadienne à Atlanta, à deux jours de son affrontement contre l’Argentine en lever de rideau de la Copa América, jeudi soir.

« Lui comme moi, on a des rêves dans notre carrière qu’on est en train de réaliser en ce moment. Ce sont des choses qu’on veut faire : jouer dans de grands stades, avec de grandes foules, contre de grandes équipes. »

C’est ce qui va se passer, jeudi. Cette rencontre face aux vedettes de l’Argentine aura lieu dans le Mercedes-Benz Stadium, magnifique enceinte pouvant accueillir 71 000 partisans.

« On est super excités, ajoute Bombito. On n’a qu’une chose en tête, c’est d’avoir un bon résultat contre l’Argentine. »

Une « prise de risque » payante

L’ascension de Bombito avec le Canada est très récente. Il avait eu son premier rappel l’été dernier, certes. Mais c’est sous Jesse Marsch, en ce mois de juin, qu’il a pris sa place en tant que titulaire en défense centrale. Jusqu’à s’offrir un duel contre Kylian Mbappé dans le match contre la France, le 9 juin. Nous y reviendrons.

Parce que même si Koné et Bombito se connaissaient de Saint-Laurent, tout le monde à qui on a parlé s’entend pour dire que le joueur évoluant aujourd’hui avec les Rapids du Colorado, en MLS, n’était pas pressenti pour devenir l’une des vedettes montantes du soccer canadien.

Il n’était même pas une vedette dans le semi-pro québécois.

« Quand il était avec nous, c’était toujours un bon joueur, mais ce n’était pas une étoile », nous a lancé Rocco Placentino, directeur technique chez le CSSL, au bout du fil, lundi.

Placentino le qualifie de « late bloomer », soit un joueur qui s’est développé sur le tard. Le principal intéressé ne s’en cache pas du tout. Au contraire.

« Tu peux même demander à Ismaël, dit-il en souriant. Quand on était plus jeunes et qu’on jouait à Saint-Laurent, je n’étais pas celui qu’on venait regarder ! »

La seule différence qui fait en sorte que je suis ici en ce moment, c’est la prise de risque. Moïse Bombito

Il a essuyé le refus de l’Académie de l’Impact, puis d’équipes de la Première Ligue canadienne. Après deux belles saisons avec le CS Saint-Hubert, toujours dans le circuit québécois, il décide en 2022 de « ne pas s’asseoir sur [ses] lauriers » et de tenter sa chance dans le réseau collégial américain. Le voilà en Iowa, puis au New Hampshire. Il y obtient une belle visibilité qui le mènera à une sélection au troisième rang du repêchage de la MLS par les Rapids, en 2023.

Un parcours sinueux, que l’on disait. Pas mal plus compliqué que celui d’Ismaël Koné, embauché professionnellement par le CF Montréal du CSSL, avant de partir un an plus tard vers l’Europe.

« C’est beau à voir, nous dit Mathieu Choinière, que l’on rencontre quelques minutes après notre discussion avec Bombito. Chacun a son parcours. Tu peux réussir à n’importe quel âge. Il n’est pas vieux non plus, à 24 ans. C’est inspirant, et il a un gros potentiel. »

Cornelius-Bombito, un duo complémentaire

Choinière louange « l’athlétisme » du défenseur. C’est aussi la facette de son jeu qui le rend le plus fier. Et probablement ce qui lui vaut ces belles minutes sous Marsch, avec son style de jeu axé sur la pression et la vitesse en transition.

Pour les curieux, amusez-vous à aller voir quelques-uns de ses faits saillants avec les Rapids : vif comme un lièvre en repli défensif, Bombito retire beaucoup de plaisir à venir soutirer le ballon d’un attaquant qui se pense libre en contre-attaque.

« J’aime beaucoup défendre vers l’arrière, dit-il. Quand je dois faire un repli défensif, j’aime beaucoup profiter de ce que j’ai athlétiquement. »

Ces qualités viennent complémenter celles de son nouveau partenaire aux remparts canadiens, Derek Cornelius. « Plus agressif » que Bombito, compare ce dernier, Cornelius aime se projeter vers l’avant « quand il en a l’opportunité ».

« J’ai une très belle relation avec Derek, explique le Québécois. Après chaque entraînement, Isma, Jo David, Derek et moi, on fait un jeu de touches. C’est là qu’on est à l’aise, confortables, on rigole un peu. C’est là qu’on se crée une chimie en tant que défenseurs centraux. »

« Chaque détail compte »

Ils en ont eu besoin face à la France, qu’ils ont tenue en échec à 0-0 il y a moins de deux semaines – avec l’aide d’un Maxime Crépeau brillant devant le filet.

Pour Bombito, on se rappellera surtout ce duel en toute fin de match contre Mbappé. Bon, il l’a perdue, cette confrontation. Mais Crépeau a sauvé les meubles – et le match – juste derrière.

Cette performance en France a même « surpris positivement » Placentino. « Il a joué comme s’il avait joué dans la première division depuis cinq ans ! Il n’avait pas peur, il avait une grande présence physique. »

Après Bordeaux, le Québécois est revenu à Montréal pour trois jours avant de s’envoler vers Atlanta. Sa bataille contre Mbappé est tout ce dont on lui a parlé pendant son séjour chez lui.

« C’était un gros, gros, gros débat quand je suis rentré ! lâche-t-il en riant. Ils m’ont tous demandé c’était comment, le un contre un contre Mbappé. Je dis : ‟Les gars, c’est très, très, très fort !” Ce n’est pas la même chose que de défendre contre quelqu’un d’autre en MLS. »

Bombito a joué les 90 minutes contre la France et contre les Pays-Bas (défaite de 4-0). Deux matchs de préparation, qui ont eu l’effet escompté sur l’apprentissage des joueurs.

« Chaque détail compte [à ce niveau], remarque le joueur. […] Il va falloir défendre d’une certaine façon, être patients, ne pas être naïfs sur certaines occasions défensives. »

Il parle ici bien sûr de son affrontement contre Messi et l’Argentine, jeudi. Et même si le meilleur joueur de tous les temps a déjà joué et marqué contre les Rapids en avril dernier, sa fébrilité avant de l’affronter reste la même.

« Ça reste incroyable, assure le fan du FC Barcelone qu’est Bombito. C’est un joueur qui a marqué le football. Il m’a même rendu émotionnel par moments. […] Il m’a fait rêver. C’est un joueur que je respecte énormément, et je suis impatient de l’affronter encore une fois. »

Rocco Placentino est content pour son ancien poulain. Et rappelle, en une phrase, le chemin qu’il a parcouru.

« Dans le passé, la seule façon qu’il avait de jouer contre Messi, c’était à la PlayStation ! »