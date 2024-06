(Hambourg) Dos au mur après sa défaite inaugurale 3-0 face à l’Espagne, la Croatie de Luka Modric a été accrochée in extremis par l’Albanie (2-2) mercredi à Hambourg et reste en danger d’élimination après cette deuxième journée de l’Euro-2024.

Agence France-Presse

Déjà très relevé sur le papier, le groupe B reste indécis après ce match nul, en attendant le choc entre l’Italie et l’Espagne jeudi soir. Avec un point chacun, Croates et Albanais joueront leur qualification lors de la troisième et dernière journée, respectivement face aux Italiens et aux Espagnols.

Menés jusqu’à la 73e minute, les « Vatreni » (les ardents) s’étaient réveillés en deux minutes grâce à un but d’Andrej Kramaric (74e) et un contre son camp de Klaus Gjasula (76e), mais ce dernier a été le héros de l’Albanie en arrachant l’égalisation dans le temps additionnel (90+5).

Les Croates, finalistes du Mondial-2018 et troisièmes du Mondial-2022, ont tour à tour été proches de la sortie, relancés dans ce groupe B, avant de finalement concéder un match nul plutôt logique au vu de la prestation albanaise.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE L’’équipe de l’Albanie célèbre après le match nul arraché à la Croatie.

Les « Aigles », transfigurés depuis l’arrivée du Brésilien Sylvinho, avaient déjà malmené en ouverture l’Italie, finalement victorieuse 2-1. Ils ont récidivé face aux Croates en ouvrant la marque les premiers.

Face à la Nazionale, Nedim Bajrami avait inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la compétition après 23 secondes. Le milieu de terrain Qazim Laci a cette fois attendu la 11e minute pour donner l’avantage aux siens. L’ancien joueur de l’AC Ajaccio, actuellement au Sparta Prague, a coupé de la tête un centre de Jasir Asani (12e).

Asani a failli doubler la mise, après une passe manquée de Modric, mais le gardien croate Dominik Livakovic a sauvé les siens en remportant son duel avec le joueur albanais (31e). Livakovic s’est encore montré décisif avant la pause sur une tête de Rey Manaj (45+1).

Mais l’entrée en deuxième période d’Ante Budimir, a donné un coup de fouet à la Croatie. Le joueur d’Osasuna a décalé Kramaric dont la frappe a pris le gardien albanais Thomas Strakosha à contre-pied (73e). Un centre en retrait de Mario Pasalic vers Luka Sucic a ensuite été dévié dans ses propres filets par Gjasula (76e).

Malheureux sur cette action, Gjasula s’est vengé dans les dernières secondes en arrachant l’égalisation (90+5).

Tout le monde reste pour l’instant en vie dans « le groupe de la mort » mais le ciel ne s’est pas éclairci pour autant pour la Croatie.