Le CF Montréal n’a que lui à blâmer pour avoir échappé la victoire et les points qui viennent avec, mercredi soir, au Stade Saputo.

En l’absence de plusieurs de ses meilleurs joueurs, le CFM menait 2-0 après 60 minutes de jeu. Puis, les Red Bulls de New York sont soudainement devenus plus insistants, plus agressifs. Les Montréalais ont « failli », dixit l’entraîneur-chef Laurent Courtois. Résultat : match nul de 2-2 devant une salle comble – et probablement en sueur.

Je pensais vraiment qu’on allait se mettre à l’abri pour la deuxième mi-temps. Je pensais qu’on était suffisamment matures maintenant pour se dire : on s’est promis de ne pas concéder de cette manière, et on va rester intelligents. Mais on n’a pas su. Donc il y a beaucoup de déception. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

Dans les faits, ce n’est pas un résultat catastrophique pour les Montréalais, qui composaient avec les absences de Ariel Lassiter, Samuel Piette, Mathieu Choinière et Joel Waterman, tous partis à la Copa América. Ils ont d’ailleurs réussi à poursuivre leur séquence sans défaite, qui passe désormais à cinq.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Une altercation a éclaté après la rencontre entre Cory Burke (7) et Bryce Duke (10).

Le hic, c’est que cette séquence comprend quatre matchs nuls, dont trois dans la métropole ; ça commence à faire beaucoup de points échappés à la maison…

« C’est dur, surtout quand t’as un match presque dans la poche. On prend ça comme une défaite », a laissé tomber Nathan Saliba, qui portait le brassard de capitaine en remplacement de Piette.

« C’était un match très dur, des conditions très dures. Beaucoup d’humidité. On savait que ce serait un match qui ne serait pas facile, il fallait couvrir beaucoup d’espace, beaucoup de lignes de passe. »

« Nous devons être plus solides »

En première mi-temps, le CFM a multiplié les passes ratées, peinant à créer de l’attaque, mais il avait tout de même l’ascendant sur les visiteurs. Et contrairement à samedi dernier, la finition était là.

À la 11e minute, Ruan a profité d’un coup franc tout juste à l’extérieur de la surface de réparation. Gabriele Corbo a sorti la tête, suivi de Joaquin Sosa ; le ballon a touché un joueur adverse, avant que Sunusi Ibrahim n’arrive enfin à y aller d’une tête finale. Un tic-tac-toe de têtes du Bleu-blanc-noir !

C’est un 6e but cette saison pour le surprenant Nigérian, qui a aussi superbement sauvé un but assuré plus tard dans la rencontre.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Kwadwo Opoku

Les Bleus avaient tenté de longues passes plusieurs fois en début de match, sans succès. À la 40e, le scénario s’est finalement concrétisé. Raheem Edwards, fraîchement guéri d’une blessure, a exécuté une longue passe vers Kwadwo Opoku, qui filait à pleine vitesse dans la surface. Il a habilement déjoué John Tolkin avant de décocher une frappe parfaite. Disons qu’un peu d’expertise dans la surface ne fait pas de tort…

C’est à la deuxième mi-temps que le match a pris une tout autre tournure. Laurent Courtois l’a bien résumé : « Techniquement, [nous avions] un peu moins de maîtrise. Sans ballon, on était un petit peu plus en difficulté. Il y a eu beaucoup de points négatifs en deuxième mi-temps. »

À la 61e minute, l’attaquant new-yorkais Elias Manoel a accepté une passe parfaite dans la surface. Jonathan Sirois a fait le premier arrêt, mais Wikelman Carmona était là pour prendre le retour.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Sirois bloque un tir d’Elias Manoel (11) lors de la deuxième demie.

« Je pensais vraiment que la deuxième mi-temps et le scénario nous permettraient de mettre la table pour un troisième et quatrième but, je ne m’attendais pas à ce qu’on donne aussi tôt l’opportunité à l’adversaire de croire en ses chances », a lancé Courtois.

Les Red Bulls ont en effet cru en leurs chances, puisqu’elles étaient bien réelles. Le jeune joueur de 16 ans Julian Hall a fait 2-2 avec une tête sur un botté de coin à la 88e minute.

« Je pense que nous devons être plus solides en fin de match, de dire Nathan Saliba. C’est un moment où l’équipe visiteuse pousse pour avoir un résultat, et c’est là qu’on doit être plus forts. »

Une décision douteuse

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Wikelman Carmona (19) et Matias Coccaro (9)

Matias Coccaro aurait pu offrir à Montréal son troisième but et changer, à lui seul, le résultat du match.

À la 80e minute, alors que le CF Montréal menait 2-1, l’attaquant s’est amené en échappée. Une fois entré dans la surface de réparation, alors qu’il était suivi de près par un adversaire, il s’est laissé tomber au sol plutôt que de botter le ballon.

Le jeu était pourtant parfait, et tout indiquait que l’Uruguayen allait marquer. Les officiels n’ont rien appelé sur la séquence. Interrogé à ce sujet, Courtois a été prudent dans ses paroles.

« Je ne suis pas certain qu’il y avait vraiment un contact, a-t-il analysé. C’est vraiment difficile d’être dans ce genre de situations. Je déteste dire ça, mais il y a un entraîneur célèbre qui dit : j’essaie de faire en sorte que mes joueurs arrivent dans ce genre de situations, ensuite c’est leur travail. »

« Tu dois prendre une décision en une seconde, à pleine vitesse, et ce n’est pas facile. […] Je pensais qu’il prendrait le lancer, mais c’est facile de dire ça maintenant. »

Avec tout ça, le CF Montréal doit maintenant se tourner vers son prochain match, qui aura lieu ce samedi, au Colorado. Selon les dires de Saliba, le résultat de mercredi fait déjà office de motivation pour les troupes montréalaises.

« Je le sais, je le sens, je l’ai vu dans le visage de toute l’équipe. »