(Paderborn) Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, victime d’une fracture du nez, est absent de l’entraînement mercredi à Paderborn, à deux jours du match des Bleus contre les Pays-Bas au premier tour de l’Euro-2024, vendredi à Leipzig.

Agence France-Presse

Mbappé s’est blessé dans un choc avec le défenseur Kevin Danso lors de l’entrée en lice des Français dans le tournoi face à l’Autriche (1-0), lundi à Düsseldorf.

L’encadrement avait indiqué mardi que la superstar des vice-champions du monde demeurait « incertain » pour le choc du groupe D contre les Néerlandais.

Son absence à la séance du jour rend de plus en plus hypothétique sa participation à la rencontre de vendredi. Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (57 réalisations) et qui prendra sa retraite internationale à l’issue de l’Euro, tient la corde pour le remplacer à la pointe de l’attaque.

Mbappé avait quitté le terrain lundi le nez en sang à la 86e minute de la partie et avait même été averti pour être rentré à nouveau sur la pelouse sans autorisation de l’arbitre.

L’attaquant, qui avait provoqué l’unique but français, inscrit contre son camp par Maximilian Wöber (38e), avait été remplacé par Giroud (90e+1).

Il avait ensuite subi des « examens radiologiques » à l’hôpital de Düsseldorf qui ont confirmé une fracture du nez ne nécessitant pas d’opération à ce stade, avant de regagner le camp de base de l’équipe de France près de Paderborn.