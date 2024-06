(Montréal) Le CF Montréal a beau se réjouir de sa séquence de quatre matchs sans défaite, il a tout de même l’impression d’avoir laissé des points sur la table.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir amassé cinq points sur une possibilité de neuf contre des adversaires directs dans la course aux séries de l’Association Est, les hommes de Laurent Courtois ont soutiré un match nul au Real Salt Lake, la meilleure formation de l’Ouest, samedi. Les Montréalais se sont pourtant donné des occasions de faire la différence, mais ils ont une fois de plus manqué de finition.

À l’aube d’un duel compliqué contre les Red Bulls de New York, mercredi soir au stade Saputo, c’est encore ce sur quoi l’entraîneur-chef doit travailler. En plus de devoir négocier avec les va-et-vient dans sa formation.

« Il manque de réalisme pour marquer dans nos temps forts. Si tu ne capitalises pas dans tes moments, tu laisses des points et tu n’es jamais à l’abri d’un jeu qui peut changer le match. Nous travaillons pour que tous les joueurs soient sur la même longueur d’onde. Surtout à domicile », a analysé Courtois, mardi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Le Bleu-blanc-noir est loin de la tempête qui l’a ébranlé au mois de mai, et ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais il y a cependant quelque chose de rassurant à voir les points s’accumuler. Et ce, même si l’objectif reste toujours le même : la victoire.

« Tu ne veux pas être satisfait de récolter un point, mais tu dois être reconnaissant de les obtenir. Ces points s’additionnent. À la fin de la saison, peut-être qu’ils feront la différence », a mentionné l’attaquant Mason Toye.

Le CF Montréal a salué plusieurs retours au jeu, samedi, dont ceux des attaquants Matias Coccaro, Kwadwo Opoku et Toye, qui ont fait leur entrée en deuxième demie.

Les options additionnelles pour Courtois sont intéressantes, mais elles nécessitent aussi un peu de patience. Coccaro et Opoku reviennent d’une blessure à long terme et ils doivent retrouver leur rythme ainsi que leur forme de match. Pendant ce temps, des joueurs ayant été utilisés à outrance lors des dernières semaines devront continuer à offrir un niveau de jeu élevé.

« C’est une superbe nouvelle d’avoir tous ces retours, mais les joueurs sont limités dans leur temps de jeu pour ne pas les remettre à risque. Nous devons amener les joueurs à leur forme de match, mais certains autres devront également obtenir une pause. Nous jonglons avec ces éléments, mais les matchs s’enchaînent et c’est vrai que c’est difficile », a expliqué Courtois.

Quelques joueurs ayant été un peu moins utilisés dernièrement devront aussi prendre les bouchées doubles pendant quelques absences cruciales.

Le défenseur Joel Waterman a appris samedi qu’il irait rejoindre ses coéquipiers Samuel Piette et Mathieu Choinière avec le Canada en vue de la Copa America. Ariel Lassiter a quant à lui reçu l’appel du Costa Rica.

« Tout le monde ici est prêt à jouer. Peu importe qui obtient la chance, tu veux prouver que tu peux faire le travail. Je suis heureux pour mes coéquipiers qui ont été rappelés par leur pays, mais ici, nous allons continuer à nous battre pour que tout se déroule bien à leur retour », a insisté Opoku.

Il s’agira d’un autre réel test pour la chimie de l’équipe, car les nombreux changements dans la formation freinent habituellement les automatismes dans l’exécution. Le meilleur remède est sans doute de concrétiser rapidement les occasions pour permettre aux joueurs de surfer sur cet élan.

« Tu veux bâtir de la chimie et c’est plus facile quand tous les joueurs sont là. Je pense que de voir le ballon entrer dans le filet tôt dans le match, d’être récompensés et d’avoir les partisans derrière nous, ça va nous aider à nous nourrir de cette confiance », a soutenu Toye.

Cette confiance et ce premier but seront nécessaires contre les Red Bulls (8-4-6), l’un des bons clubs de l’Est cette saison. Les New-Yorkais affichent la deuxième meilleure attaque de l’association, mais tout comme le CF Montréal (4-7-6), ils sont privés de bons éléments.

Le milieu de terrain Lewis Morgan, qui a marqué neuf buts cette saison, a quitté l’équipe pour rejoindre l’Écosse à l’Euro alors que le gardien partant Carlos Coronel a été sélectionné par le Paraguay pour la Copa America. Le milieu de terrain Emil Forsberg, qui a inscrit six buts, est pour sa part blessé à un pied et sa présence est incertaine pour la partie de mercredi.

Néanmoins, Courtois s’attend à une bonne opposition et une belle variation dans les styles de jeu des visiteurs.

« C’est une équipe très verticale et directe. Elle peut s’engouffrer dans les espaces et les seconds ballons, mais elle a aussi la capacité de faire du jeu combiné. Ils arrivent avec beaucoup de joueurs dans la surface. Il y a une identité claire de ce qu’ils font, mais ils sont plus élaborés et capables d’amener de la versatilité », a-t-il exprimé.

Les Red Bulls ont perdu leurs deux dernières sorties à l’étranger et ils n’ont pas gagné à leurs deux derniers matchs, subissant chaque fois un jeu blanc.

Après avoir raté le dernier match de sa troupe, le milieu de terrain du CF Montréal Rida Zouhir est revenu à l’entraînement. Courtois a fait savoir que le Québécois avait eu un souci personnel.