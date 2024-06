Oui, Mauro Biello a dû y penser avant d’accepter l’offre de devenir l’adjoint de Jesse Marsch. Ça lui a pris moins de 24 heures.

« C’est sûr que je devais réfléchir à toutes mes options », a tout de même assuré Biello à La Presse, à Bordeaux, la semaine dernière.

L’ancien adjoint de John Herdman à la tête du Canada en a été le sélectionneur à titre intérimaire d’août 2023 à mai 2024. Entre-temps, il avait ouvertement signalé ses aspirations pour l’emploi.

« Quand j’étais par intérim, je voulais avoir le poste, confirme Biello à nouveau. Mais je savais que le choix [ne dépendait pas de moi]. Quand même, quand j’ai su que c’était Jesse, je le connaissais, c’était quelqu’un avec qui j’avais déjà travaillé. »

Biello était l’adjoint de Marsch à la seule saison de l’Américain avec l’Impact de Montréal, en 2012.

Ainsi, lorsque son audition a pris fin et que la fédération a décidé de prendre la route offerte par Marsch, Biello aurait bien pu décider de passer à autre chose, peut-être même de tenter sa chance sur le marché des clubs.

PHOTO PATRICK POST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jesse Marsch

Mais l’appel de la Copa América de cet été, de la Coupe du monde de 2026 ainsi que son amour pour son équipe nationale étaient trop forts.

« J’étais investi dans cela, et à la fin, j’ai décidé de rester et de l’aider », dit la légende de l’Impact, de son ton posé.

Jesse Marsch consolide le propos.

« La première chose que vous devez savoir à propos de Mauro, c’est que c’est une très bonne personne », lance l’entraîneur, avec qui nous avons discuté quelques minutes après notre entretien avec Biello. C’était à la veille du match contre la France.

« La deuxième, c’est qu’il adore cette équipe nationale. La combinaison de ces deux choses l’a aidé à prendre sa décision. »

C’est Marsch qui nous informe que Biello « a eu besoin de moins d’une journée » avant de lui revenir avec sa réponse positive.

« On avait déjà une relation, dit-il. Il connaît l’équipe. Les joueurs. Il connaît le soccer canadien, l’association. Lorsque j’arrive quelque part, j’essaie toujours d’apporter ce en quoi je crois, mais aussi de m’adapter à l’environnement dans lequel je me trouve. On doit s’assurer de compter sur les bonnes personnes, ce qui permet de s’acclimater le plus rapidement possible. À ce chapitre, Mauro a été parfait. »

« C’est différent, mais je m’adapte »

Il n’y a pas que les joueurs qui doivent se mettre au parfum du nouveau système de jeu imposé par Marsch en ce mois de juin très occupé pour l’équipe canadienne : Mauro Biello est lui aussi en période d’adaptation.

« C’est un ajustement pour moi de voir comment il travaille », dit-il.

Biello est adjoint pour le Canada depuis 2018. Il a bien connu l’ère Herdman (2018-2023), puis a tenté d’imposer sa vision lorsqu’il était en lice pour le poste.

« John avait cette expérience à l’international, […] tout le monde faisait son travail. Jesse, tu vois ses expériences en club. C’est différent, mais je m’adapte. Il a sa manière de communiquer ses messages, sa manière durant les entraînements. »

Après Montréal, Marsch a fait ses classes dans la famille Red Bull, à New York, à Salzbourg en Autriche, et à Leipzig en Allemagne. Le style de jeu de la maison est essentiellement le même partout : une pression haute sur le terrain dans le but de forcer les adversaires à l’erreur dans leur zone, en plus d’une efficacité en transition, mettant à profit la vitesse en contre-attaque. Il a ensuite abouti à Leeds, en Premier League, il y a deux ans, où il a opéré selon les mêmes principes.

C’est ce que Marsch apporte au Canada, et c’est ce que joueurs et personnel doivent mettre en place dans un très court laps de temps avant la Copa América.

« Il est très fixé sur la façon dont il veut jouer, juge Biello. C’est une bonne chose parce que tu entraînes tout le monde avec toi en disant : “On travaille comme ça.” »

Vision 2026

En ce sens, l’unifolié a vécu un véritable baptême de feu, la semaine dernière, en Europe. La dégelée de 4-0 contre les Pays-Bas était le premier match de Marsch en poste, mais la première mi-temps à 0-0 a été encourageante. Il y a ensuite eu le fameux match nul vierge contre la France, à Bordeaux. Il s’agissait potentiellement du « meilleur résultat de l’histoire » du Canada, selon le défenseur Alistair Johnston.

Nous parlons à Biello avant cet affrontement contre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le but à ce moment, selon lui, était d’établir « la fondation » du style de jeu souhaité par le nouveau sélectionneur.

Et pourquoi ne pas en profiter pour apprendre d’un joueur comme Mbappé. Le talisman des Bleus n’a finalement joué qu’une quinzaine de minutes au Matmut Atlantique, mais déjà la veille Biello nous faisait remarquer qu’il a « un peu les mêmes tendances » que Lionel Messi…

… que le Canada affrontera dans quatre jours, en lever de rideau de la Copa contre l’Argentine, à Atlanta.

« On va voir des choses en transition auxquelles on doit faire attention, disait-il. Sa capacité dans le drible, tout ça. »

« C’est une bonne préparation pour ce qu’on va vivre contre l’Argentine », continue Biello, qui note aussi la rapidité du jeu contre des équipes de ce niveau, et l’importance pour ses joueurs de saisir la différence.

« La vision, c’est 2026. Pour nous, oui, ce sont des expériences, on veut bien faire. Mais en même temps, on veut grandir comme équipe. »