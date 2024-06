Fabian Ruiz, auteur du deuxième but de l’Espagne, a été le grand artisan du succès des triples champions d’Europe face à la Croatie.

(Berlin) Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à participer à l’Euro, alors que la nouvelle génération espagnole a vaincu la Croatie 3-0, samedi à Berlin.

Associated Press

Yamal, qui était âgé de 16 ans et 338 jours pour la rencontre, a également mis la table pour un but de Dani Carvajal, le troisième de l’Espagne en première demie.

PHOTO FABRIZIO BENSCH, REUTERS Dani Carvajal célèbre son but en compagnie d’Alvaro Morata.

Nico Williams, 21 ans, jouait sur l’autre flanc pour l’Espagne, qui vise une quatrième couronne européenne.

Le milieu de terrain Fabian Ruiz a inscrit un but et a préparé le but d’ouverture du capitaine Alvaro Morata lors d’une performance dominante des rouges.

Le gardien espagnol Unai Simon a réussi un arrêt sur un penalty de Bruno Petkovic à la 80e minute.

Petkovic a cru pendant un instant avoir marqué quand Ivan Perisic lui a fait la passe après avoir récupéré le retour. Cependant, les reprises ont confirmé que Perisic avait pénétré la surface de réparation prématurément et le but a été refusé.

Suisse 3 — Hongrie 1

La Suisse a résisté à la tentative de remontée de la Hongrie et a gagné 3-1, samedi à Cologne, à l’Euro.

Des buts de Kwadwo Duah et Michel Aebischer — deux choix qui ont surpris dans la formation partante — ont permis à la Suisse de prendre les commandes en première demie. Cependant, une tête payante de Barnabas Varga a ramené la Hongrie dans le coup.

PHOTO DARKO VOJINOVIC, ASSOCIATED PRESS Michel Aebischer a marqué l’un des trois buts de la Suisse.

Breel Embolo a confirmé la victoire de la Suisse en marquant en contre-attaque à l’aide d’un lob au-dessus du gardien durant les arrêts de jeu en fin de partie.

À seulement son deuxième match pour la Suisse, Duah a ouvert le pointage à la suite d’une passe d’Aebischer grâce à une frappe basse qui a déjoué le gardien Peter Gulacsi.

Aebischer a creusé l’écart tout juste avant la mi-temps. Il s’est dégagé d’Attila Fiola en bordure de surface de réparation et a enrobé une frappe basse hors de la portée de Gulacsi.

Varga a permis aux partisans hongrois de célébrer un peu à la 66e minute de jeu, marquant de la tête à la suite d’un centre de Dominik Szoboszlai.

La Hongrie a continué à appliquer de la pression sur la défense suisse par la suite, mais a été incapable d’inscrire un autre but.

La Suisse occupe le deuxième rang du groupe A derrière l’Allemagne, qui a vaincu l’Écosse 5-1 en ouverture de tournoi vendredi. La Hongrie a encaissé un premier revers en match compétitif depuis septembre 2022.

Avec James Ellingworth à Cologne