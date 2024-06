France 0 – Canada 0 « Peut-être l’un des meilleurs résultats de l’histoire » du Canada

(Bordeaux) C’est la 95e et dernière minute de ce match nul de 0-0. Kylian Mbappé s’amène à l’avant. Se défait de Moïse Bombito, avec son passement de jambe qui fait sa renommée. Ne reste plus qu’à battre Maxime Crépeau. Mais le Québécois se projette vers sa gauche, plonge au sol et fait l’arrêt avec ses deux mains.