PHOTO TOKA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Manchester) L’ancien défenseur international écossais de Liverpool, Alan Hansen, est « gravement malade » et se trouve à l’hôpital, a annoncé dimanche le club de Premier League.

Agence France-Presse

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 1991, Hansen, aujourd’hui âgé de 68 ans, est devenu un célèbre commentateur à la télévision, notamment dans l’émission phare de la BBC, Match of the Day.

« Les pensées et le soutien de tout le monde au Liverpool FC vont à notre légendaire ancien capitaine Alan Hansen, qui est actuellement gravement malade à l’hôpital », a indiqué un communiqué des Reds dimanche en fin de journée.

« Le club est actuellement en contact avec la famille d’Alan pour lui apporter son soutien en cette période difficile. Nos pensées, nos souhaits et nos espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen », ajoute le texte.

Hansen a rejoint Liverpool en 1977 en provenance de Partick Thistle et a remporté trois Coupes d’Europe des clubs champions, huit titres de champion d’Angleterre, deux Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue en 620 apparitions pour le club évoluant à Anfield.

Élégant défenseur central, il a obtenu 26 sélections pour son pays et a fait partie de l’équipe d’Écosse qui a participé à la Coupe du monde de 1982.

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker, actuel présentateur de Match of the Day, a écrit sur le réseau social X : « Horrible nouvelle. Nos pensées vont à Alan, Janet et toute la famille ».