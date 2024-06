Alphonso Davies et Ousmane Dembélé

(Bordeaux) C’est la 95e et dernière minute de ce match nul de 0-0. Kylian Mbappé s’amène à l’avant. Se défait de Moïse Bombito, avec son passement de jambe qui fait sa renommée. Ne reste plus qu’à battre Maxime Crépeau. Mais le Québécois se projette vers sa gauche, plonge au sol et fait l’arrêt avec ses deux mains.

Le coup de sifflet final retentit quelques secondes plus tard au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Le Canada réussit l’exploit de tenir la France en échec, chez elle, devant 40 000 personnes. Et l’unifolié peut remercier son portier québécois, impérial en début et en fin de match.

« Whew ! », lance Alistair Johnston dans la zone mixte, lorsqu’on lui reparle de l’arrêt de Crépeau face au nouveau joueur du Real Madrid. « Je pense que tout le banc s’est levé d’un trait ! […] C’est l’avantage de voir ces joueurs à la télé toutes les semaines. Tu connais leurs tendances. »

Crépeau, de son tempérament calme, a été posé lorsqu’appelé à commenter cette parade salvatrice après le passage de Johnston devant les médias. Parade qui a peut-être permis au Canada d’aller chercher « l’un des meilleurs résultats de son histoire », selon Johnston

« Il va vite, très vite ! lance le gardien, en souriant, à propos de Mbappé. Honnêtement, sa qualité pour se créer de l’espace en un contre un, et ensuite l’enchaînement contrôle-frappe… Franchement, à un certain moment, t’essaies juste d’être bien positionné lorsqu’il va décocher sa frappe. C’est juste la réaction au ballon par la suite. »

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE Maxime Crépeau face à Kylian Mbappé

La présence de Crépeau devant le filet a été le seul changement opéré par Jesse Marsch après la défaite de 4-0 contre les Pays-Bas, jeudi dernier – outre le brassard de capitaine remis à Stephen Eustáquio. Après une performance fragile de Dayne St. Clair face aux Néerlandais, et au vu de ses arrêts cruciaux en début et en fin de match, estime-t-il qu’il vient de confirmer sa place de numéro un pour la sélection nationale en vue de la Copa ?

« C’est mon objectif », répond-il, alors que Marsch se situe à quelques mètres de lui, en conversation avec Matthew Scianitti, de TSN. « En même temps, je connais mon rôle dans l’équipe. Ça fait longtemps que je suis ici avec les gars. Advienne que pourra. »

Tentons donc notre chance avec Marsch, au podium de la salle de conférence.

Il est évident que c’est le genre de performance qui envoie un message. Il pense qu’il le mérite. Jesse Marsch

« Ce n’était pas que les arrêts, a-t-il ajouté. J’ai vu une performance complète, en termes de compréhension tactique et de comment il s’intègre au jeu. Les choses ont paru faciles. C’était une performance mature et claire. »

« L’impact » de Marsch, déjà

On parlait d’un exploit, et on pèse nos mots : c’en est tout un.

La France, championne du monde en 2018, finaliste en 2022, avec ses Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, ses menaces offensives à tout rompre. Le Canada, battu 4-0 par les Pays-Bas il y a trois jours, avec seulement quelques jours d’entraînement sous les nouvelles consignes de son sélectionneur.

PHOTO ROMAIN PERROCHEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Olivier Giroud reprend un ballon de la tête devant le filet canadien.

Certes, Kylian Mbappé n’a pas entamé la rencontre, gêné au genou et au dos. Il est entré à 15 minutes du terme. Sous une chaleureuse ovation de la foule.

« Si tu joues contre cette équipe lorsque Mbappé est là, a analysé Marsch, alors chaque fois que tu perds le ballon, c’est là que la France est la plus dangereuse. On a été capable de limiter leur transition, ce qui a été la clé. On avait mis l’accent là-dessus avant la rencontre. »

Johnston a justement louangé les ajustements tactiques de son nouvel entraîneur pour justifier le résultat.

« Ça témoigne de l’impact du nouveau sélectionneur qui s’amène », a expliqué le défenseur, qui a subi les contrecoups physiques de ses nombreux duels dimanche soir. « Il amène son style, et les gars embarquent. »

Un manque de synchronisme à l’avant

Presque du même souffle, en revanche, Johnston nuance.

« Maintenant, c’est d’atteindre le prochain niveau. On doit concrétiser nos occasions. Ç’aurait été bien de sortir de là avec une victoire, même si on peut ajouter ce match à notre fondation. »

Parce que le Canada les a eues, ses chances. Il y a eu la frappe de Liam Millar, qui a heurté la barre transversale, en tout début de deuxième mi-temps.

« C’est là que [les Français] ont réalisé qu’ils avaient un match, je pense », a noté Johnston.

Puis, Jonathan David a eu deux belles occasions d’ouvrir la marque pour les Canadiens. À la 65e, au lieu de passer vers Eustáquio à sa gauche déjà dans la boîte, il a pris un tir bloqué en défense. À la 79e, au lieu de tirer, il a tenté une passe qui a fait mourir l’action. Deux séquences qui ont témoigné d’un manque de synchronisme flagrant à l’attaque pour l’unifolié. Il peut bien se satisfaire de sa soirée pour l’instant, mais ce sera certainement à retravailler.

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE Jonathan David

En début d’engagement, la France avait bien voulu prendre le taureau par les cornes. Elle s’est faite menaçante rapidement, notamment à la 8e sur une frappe de N’Golo Kanté à la droite. Mais le Bleu s’est buté à Maxime Crépeau.

« Ça nous a donné de la confiance, a soumis Stephen Eustáquio. Il a fait un travail incroyable. Ça nous a donné de la puissance. »

Pour la suite de cette première période, on a envie de dire que c’est le Canada qui a le mieux paru. Dans la construction de jeu, dans la pression haute sur le terrain. Giroud, capitaine pour ce qui devrait être son dernier match dans l’uniforme des Bleus sur le territoire français, n’a pas obtenu un service particulièrement efficace de la part de ses comparses Griezmann et Dembélé.

La deuxième mi-temps a été généralement tranquille dans les faits de jeu, ce qui nous indique déjà que le Canada l’a beaucoup mieux gérée que contre les Pays-Bas. Ceux-ci étaient sortis des vestiaires tout feu tout flamme, marquant quatre buts.

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Kylian Mbappé

Même l’entrée de Mbappé, outre sa belle chance dans les derniers instants, n’a pas changé grand-chose pour les locaux. Ennuyé par des maux de dos et un problème au genou, il n’a pas semblé vouloir forcer la note pour ce dernier match amical avant l’Euro.

Koné, « le meilleur joueur »

Ce ne sont donc pas ces 15 minutes de Mbappé qui retiennent l’attention. Pour finir, portons-la plutôt vers Ismaël Koné, brillant pendant ses 88 minutes. Il a été presque parfait dans sa transmission de passes, complétant 40 de ses 43 tentatives.

« Je pense qu’il a été notre meilleur joueur ce soir, honnêtement », a estimé Alistair Johnston.

PHOTO ROMAIN PERROCHEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Antoine Griezmann est surveillé étroitement par Ismaël Koné et Stephen Eustáquio.

C’est un jeune joueur, mais il ne joue pas comme un jeune. […] Ça fait deux vraiment bonnes performances qu’il me donne. Jesse Marsch, au sujet d’Ismaël Koné

Les deux équipes terminent ainsi leur préparation respective avant la Copa et l’Euro. Avec un résultat qui propose des conclusions bien différentes pour chacune d’entre elles.

« C’est un match amical, contre un excellent adversaire, dit Marsch, avant de glousser. Et c’est un match nul, pas une victoire ! Mais évidemment, il y a beaucoup de confiance dans le groupe présentement. Ils sentent l’énergie de ce qui est en train d’être créé. Ça va les aider à comprendre plus clairement, et croire en ce qu’on essaie d’établir. »