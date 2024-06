(Bordeaux) Le Canada qui tient nulle autre que la France en échec, pour un match nul de 0-0, chez elle à Bordeaux. Qui aurait parié là-dessus ?

C’est pourtant l’exploit qu’ont accompli les hommes de Jesse Marsch, ce dimanche soir, au stade Matmut Atlantique. Et on pèse nos mots. Malgré le caractère amical de l’affaire, il s’agit bel et bien d’un exploit.

La France, championne du monde en 2018, finaliste en 2022, avec ses Antoine Griezmann, ses Olivier Giroud, ses Ousmane Dembélé, ses menaces offensives à tout rompre. Le Canada, battu 4-0 par les Pays-Bas il y a trois jours, avec seulement quelques jours d’entraînement sous les nouvelles consignes de son sélectionneur.

Certes, Kylian Mbappé n’a pas entamé la rencontre, gêné au genou et au dos. Il est entré à 15 minutes du terme. Sous une chaleureuse ovation de la foule.

On a envie de dire que le Canada avait déjà fait l’essentiel à ce moment, c’est-à-dire fait le plein de confiance avant la Copa América, et surtout démontré qu’il peut tenir tête aux meilleures nations au monde, lorsque sur un bon jour.

Mbappé ne s’impose pas

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Kylian Mbappé

La France a voulu prendre le taureau par les cornes en début d’engagement. Elle s’est faite menaçante rapidement, notamment à la 8e sur une frappe de N’Golo Kanté à la droite. Mais le Bleu s’est buté à l’histoire de ce tout début de match : Maxime Crépeau. Le gardien québécois, titulaire cette fois en remplacement de Dayne St. Clair, s’est levé comme un mur devant les offensives françaises en première mi-temps. Sa présence devant la cage canadienne a été le seul changement de Jesse Marsch après les Pays-Bas. Ça, et le brassard de capitaine remis à Stephen Eustáquio.

Pour la suite de cette première période, on a envie de dire que c’est le Canada qui a le mieux paru. Dans la construction de jeu, dans la pression haute sur le terrain. Bon, c’est encore terriblement faible lorsque les Rouges atteignent le tiers offensif. Mais de déployer son jeu de la sorte devant un adversaire classé deuxième au monde par la FIFA – le Canada est 49e –, c’est pas mal, quand même.

La deuxième période a été tranquille de part et d’autre. Même l’entrée de Mbappé n’a rien changé pour les Français, à part peut-être un appel pour un penalty en fin de rencontre. C’était comme si les deux équipes, alors que les minutes s’écoulaient, étaient de plus en plus satisfaites de la nulle.

Cela dit, Jonathan David a eu deux belles occasions d’ouvrir la marque pour les Canadiens. Mais à la 65e, au lieu de passer à Eustáquio à sa gauche déjà dans la boîte, il a pris un tir bloqué en défense. Puis, à la 79e, au lieu de tirer, il a tenté une passe qui a fait mourir l’action. Deux séquences qui témoignent d’un manque de synchronisme flagrant à l’attaque pour l’unifolié.

On ne peut passer sous silence la très belle prestation d’Ismaël Koné au milieu de terrain pendant 88 minutes. Avec Crépeau, solide sur ses deux arrêts en première mi-temps, et même devant Mbappé en toute fin de match, Koné a été le Rouge qui a le mieux brillé face aux Bleus. Il a été presque parfait dans sa transmission de passes, complétant ses 40 de ses 43 tentatives.

Les deux équipes terminent ainsi leurs préparations respectives avant la Copa et l’Euro. Avec un résultat qui propose des conclusions bien différentes pour chacune d’entre elles.

