(Bordeaux) Il y aura peut-être plus de tension dans neuf jours, lorsque la France affrontera l’Autriche pour entamer un Euro qu’elle espère remporter. Mais pour l’instant, à la veille de ce France-Canada amical à Bordeaux, l’air semble léger dans l’entourage des Bleus.

La conférence de presse d’Antoine Griezmann commence à l’avance. Quasi du jamais vu dans le sport professionnel, en ce qui nous concerne. L’as artilleur des Bleus répond doucement aux nombreuses questions qui lui sont posées par les tout aussi nombreux journalistes français dans la salle de conférence du stade Matmut Atlantique. Il sourit ici, blague là, et affiche même un air étonné lorsque La Presse lui rappelle que le Canada n’a pas affronté la France depuis la Coupe du monde de 1986, au Mexique.

« Ça ne va pas être facile, répond-il, humblement, lorsqu’interrogé sur le défi que propose l’unifolié pour la rencontre de dimanche. On a vu à la Coupe du monde. Ils ont des joueurs qui viennent de plus en plus en Europe. Ça veut dire que le football grandit chez eux, ils ont des joueurs de renom. Ça va être un bon test au bon moment pour nous. Pour voir si dans la pâte, dans la vitesse de jeu, on est au point pour l’Euro. »

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Didier Deschamps et Antoine Griezmann

C’est vraisemblablement le seul enjeu pour les Bleus en vue de ce match. Déjà vainqueur du Luxembourg (3-0) mardi dernier, l’heure est aux derniers ajustements avant le 17 juin.

« C’est la deuxième et dernière répétition », ajoute le sélectionneur Didier Deschamps, qui apparaît devant les médias une fraction de seconde après la sortie de Griezmann. Il parle de « répartir le temps de jeu » de ses ouailles face au Canada, « sans prendre de risque sur certains », parce que l’objectif, dit-il, « c’est le match contre l’Autriche ».

Mais il ne dit pas cela en manquant de respect au Canada. Au contraire, il lui en donne peut-être même plus qu’il n’en faut.

« C’est un adversaire différent qui a beaucoup plus de répondant [que le Luxembourg], notamment sur le domaine athlétique », indique Deschamps.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Didier Deschamps

« Évidemment, il y a certains joueurs qui sont passés et qui sont encore en France », ajoute l’entraîneur champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, faisant notamment référence à Jonathan David, attaquant de Lille.

« Voilà, c’est plus ce que dégage cette équipe. Et je crois qu’ils préparent la Copa Libertadores ? »

La Copa América, corrige-t-on.

« Oui, pardon. Il y a tellement de compétitions maintenant. »

Et, plus tard, entre deux réponses : « Ah, ça couine ici… », remarque-t-il, en tâtant la table du podium sur laquelle il s’appuie.

Ambiance légère, comme on le disait.

Mbappé absent de l’entraînement

Petit soubresaut de tension pour l’entraînement, quand même, une trentaine de minutes plus tard. Tous les joueurs des Bleus foulent la pelouse, sauf Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni… et Kylian Mbappé.

Avant la fin des 15 minutes ouvertes aux médias, le porte-parole de l’Équipe de France vient indiquer aux journalistes que Mbappé est « ménagé ». Il n’a pas participé à la séance.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Les Bleus s’entraînent au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.

On s’informe auprès du journal L’Équipe après-coup, qui souligne que le nouveau talisman du Real Madrid a subi un coup à Metz face au Luxembourg. Il avait aussi raté l’entraînement de dimanche dernier, mais avait quand même disputé toute la rencontre de mercredi.

Puisque Deschamps mise sur la régularité avant l’Euro, on ne s’attend pas à ce que Mbappé soit écarté de l’effectif, mais il pourrait être reposé pour une partie du match.

De toute manière, la France ne manque pas d’attaquants expérimentés et dangereux. À cet égard, le mot qui court en ce moment, c’est qu’Olivier Giroud pourrait disputer son dernier match sous le maillot des Bleus en terres françaises, ce dimanche. Giroud rejoindra le LAFC en MLS de l’AC Milan cet été, et l’artilleur a aujourd’hui 37 ans.

« J’espère qu’il aura un bel hommage demain », a lancé Griezmann, qui qualifie son ami « Olive » de « numéro 9 à l’ancienne ». C’est une personne et un homme qui le mérite. Au-delà du joueur qu’il a été, qu’il est. Pour moi, c’est le joueur idéal pour un groupe, pour un coach. Il a tout fait. J’ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu’il a fait, et ce qu’il fait sur le terrain. Et en dehors. »

Deschamps rejette en souriant l’idée d’un « hommage ».

« Moi j’ai un collectif, un objectif commun, dit-il. […] Après, on va dire le dernier entraînement, la dernière nuit, et chaque fois on fait quoi, un festival ? On n’est pas là pour ça. Mais bon. Je ne pense pas que lui y pense particulièrement non plus. »