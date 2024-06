Du coup, on se met en terrasse ?

Excusez-nous ce cliché, on n’avait presque pas le choix. C’est qu’avec l’été bien arrivé et le soleil qui peine à se coucher même passé 22 h, ici à Bordeaux, l’appel d’une boisson désaltérante sur les pavés bondés de chaises et tables occupées à tous les coins de rue est irrésistible.

Tout comme ce besoin qu’ont les Français de trop souvent noter notre accent, soit gentiment, soit en nous répondant en anglais. « You’re welcome ! », a-t-on entendu après un « merci » pourtant dénué de toute tonalité.

Ce qui n’a absolument rien enlevé aux nombreux charmes de la neuvième ville de France. Son architecture, ses basiliques, ses restaurants, ses bars, sa situation au bord de la Garonne, sa proximité avec l’océan Atlantique, ses produits du terroir, tout y est.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE La rue donnant sur la Grosse Cloche est bondée de belles petites terrasses.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Le miroir d’eau, devant la place de la Bourse, porte bien son nom.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Un adepte du parapente sur la dune du Pilat, près du bassin d’Arcachon, à l’ouest de Bordeaux 1 /3





Mais pourquoi sommes-nous dans le sud-ouest de la France en ce début juin ? Il se trouve que le Canada de Samuel Piette et d’Ismaël Koné se mesurera aux Bleus de Kylian Mbappé au stade Matmut Atlantique des Girondins de Bordeaux, dimanche. Un tout premier affrontement France-Canada depuis la Coupe du monde de 1986. Et un tout dernier match de préparation respectif avant l’Euro et la Copa América.

Et puisqu’on tient à ce que La Presse continue de nous envoyer outre-mer pour voir les meilleurs artistes du ballon rond, on se lève de notre sympathique café, place Fernand-Lafargue, et on part à l’aventure.

Direction stade Matmut Atlantique, dans le nord de la ville. Quarante minutes de tramway du centre-ville, nous dit Google Maps. Intervalle parfait pour se rattraper sur l’émission balado foot L’After-RMC, au cinquième rang pour la popularité en France sur Apple Podcasts, toutes catégories confondues.

La veille, les Bleus avaient dominé le Luxembourg 3-0 dans un autre match amical, à Metz. Les coanimateurs Gilbert Brisbois et Daniel Riolo soulignent notamment le retour en forme de Mbappé, au sortir d’une dernière saison compliquée – pour des raisons pas toujours sportives – avec le PSG. La nouvelle recrue du Real Madrid – ceci explique cela – a été de tous les efforts offensifs contre les Luxembourgeois, terminant la rencontre avec un but et deux passes décisives. Rien pour donner un espoir de résultat aux Rouges de Jesse Marsch, ce dimanche.

Le calme avant la tempête

Évidemment, le premier constat de notre virée au stade, à trois jours du match, c’est la tranquillité des lieux. Calme qui sera, selon toute vraisemblance, en contraste direct avec l’ambiance partisane qui régnera ici lorsque les 42 115 détenteurs de billets afflueront vers l’enceinte. Les billets se vendaient 29 euros au grand public, et ils ont tous été vendus. On nous dit que de 50 à 60 membres des Voyageurs, groupe de supporters du Canada, seront du nombre.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Le stade Matmut Atlantique

Ce n’est que la septième fois de son histoire que la France disputera un match à Bordeaux. La dernière date de près de 10 ans : c’était en septembre 2015, une victoire de 2-1 contre la Serbie.

Le Matmut Atlantique venait d’être inauguré, quelques mois plus tôt. Mais il n’y avait pas, alors, le paysage que l’on retrouve en cette chaude journée de juin 2024.

Autour de l’imposant stade multifonctions – dont l’architecture aux mille poteaux blancs veut rappeler les temples grecs et les forêts de pins des Landes, propres à la région – se trouve une centrale géante de panneaux solaires. On les aperçoit à notre sortie du tramway, et on se rend compte rapidement qu’ils entourent l’enceinte, côtés est et ouest.

On apprendra plus tard qu’il s’agit de la plus grande centrale solaire en milieu urbain d’Europe, et qu’elle a été installée en 2021. On découvrira aussi que le Vélodrome voisin, construit en 1987 et aujourd’hui aux allures quelque peu décrépites, a été conçu… par l’architecte Roger Taillibert. Ça vous dit quelque chose ?

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Les panneaux solaires en face du stade Matmut Atlantique, et voisins du Vélodrome de Bordeaux, conçu par Roger Taillibert.

On monte à nouveau dans le tramway pour le chemin du retour. On feuillette le journal L’Équipe, qui analyse le match de la veille sur plus de quatre pages. « Tout est une question d’envie », écrit-on en une. Les performances de Mbappé, de N’golo Kanté et les décisions du sélectionneur Didier Deschamps sont passées au peigne fin.

On voit déjà le gros titre après la classe de maître que pourraient infliger les Bleus aux Rouges, dimanche : « You’re welcome. »