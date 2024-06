Euro 2024 L’Europe a rendez-vous en Allemagne

(Paris) La Ligue des champions à peine achevée par le sacre du Real Madrid, tous les regards sont désormais tournés vers l’Allemagne où l’Euro-2024, du 14 juin au 14 juillet, promet une âpre bataille avec deux grands favoris, la France et l’Angleterre, et le pays organisateur en principal outsider.