Jeremie Frimpong (Pays-Bas, à gauche) et Derek Cornelius (Canada) se disputent le ballon lors du match amical international de football entre les Pays-Bas et le Canada au stade De Kuip à Rotterdam.

PHOTO PATRICK POST, ASSOCIATED PRESS

(Rotterdam) Jeremie Frimpong a inscrit un but et une passe alors que les Pays-Bas ont blanchi le Canada 4-0 lors d’un match amical, jeudi, gâchant les débuts de Jesse Marsch en tant qu’entraîneur de soccer de l’équipe masculine du Canada.

La Presse Canadienne

Memphis Depay, Wout Weghorst et Virgil van Dijk ont également marqué au Stadion Feijenoord pour les Néerlandais, septièmes au monde.

Le Canada occupe le 49e échelon à la FIFA.

La rencontre a été équilibrée pendant une grande partie de la première demie, mais les favoris du public ont dominé la deuxième tranche.

Depay a donné l’avantage aux Pays-Bas à la 50e minute, reprenant un centre parfait de Frimpong. Alphonso Davies, qui faisait ses débuts en tant que capitaine, a donné trop d’espace au défenseur du Bayer Leverkusen, au moment de livrer le centre.

C’était le 45e but de Depay pour son pays. Seul le retraité Robin van Persie a marqué davantage, avec 50 filets.

Frimpong a fait mouche à la 57e minute. Weghorst a porté le score à 3-0 à la 63e, puis Van Dijk a ajouté au score à la 83e sur une tête après que le Canada n’ait pas réussi à dégager, à la suite d’un corner des Néerlandais.

Marsch et les Canadiens portaient des brassards ornés d’un coquelicot, marquant le 80e anniversaire du jour J.

L’Américain de 50 ans a été nommé entraîneur le 13 mai.

Le parcours d’entraîneur de Marsch comprend Leeds United, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls et l’Impact de Montréal (maintenant CF Montréal). Son dernier emploi était à Leeds, qui l’a remercié en février 2023, après un an à la barre.

Dimanche, le Canada sera à Bordeaux pour se mesurer à la France, classée deuxième.

Il s’agit de préparations pour la campagne canadienne en Copa America. Le premier match de l’unifolié se tiendra le 20 juin contre l’Argentine, championne de la Coupe du monde.

Les Pays-Bas et la France se préparent pour l’Euro 2024 qui débutera le 14 juin, en Allemagne.

Le Canada et les Pays-Bas ne s’étaient affrontés qu’une seule fois. Les Néerlandais avaient gagné 3-0 à Toronto en juin 1994, à l’approche de la Coupe du monde tenue il y a 30 ans.