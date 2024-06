Lionel Messi avec ses six Ballons d’Or en 2019

(Paris) La plus prestigieuse cérémonie de remise des prix individuels dans l’univers du soccer, les Ballons d’Or, sera présentée à Paris le 28 octobre, a annoncé le nouveau comité organisateur de l’évènement jeudi.

Associated Press

Les candidats en lice seront dévoilés le 4 septembre, ce qui signifie que les électeurs pourront prendre en compte le championnat européen et la Copa America de soccer masculin, ainsi que le tournoi olympique de soccer féminin.

Les joueurs du Real Madrid Vinicius Junior, Jude Bellingham et Toni Kroos figurent parmi les favoris après avoir mené l’équipe espagnole à la conquête des titres de la Ligue des champions de l’UEFA et de la Liga espagnole. Kroos accrochera ses souliers à crampons après avoir pris part à l’Euro 2024 en Allemagne, et il n’a jamais terminé parmi le top 3 au scrutin du Ballon d’Or.

Le FC Barcelone a défendu avec succès son titre de la Ligue des championnes de soccer féminin, notamment après que les lauréates du Ballon d’Or Aitana Bonmati et Alexia Putellas eurent marqué en finale contre Lyon.

Les électeurs devront prendre en compte les performances individuelles des joueurs, celles de leur équipe respective, ainsi que leur esprit sportif.

Le magazine mensuel France Football a remis le premier Ballon d’Or à un joueur en 1956, et a ajouté son équivalent féminin en 2018. L’UEFA est maintenant le partenaire du magazine et contribue à la mise en marché de l’évènement ainsi qu’à l’organisation de la cérémonie, qui se déroulera dans une salle située au cœur de Paris.

Lionel Messi et Bonmati ont gagné les prix masculin et féminin, respectivement, l’an dernier, à la suite de leurs victoires en Coupe du monde.