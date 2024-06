Vassili Cremanzidis retrouve le seul autre club de la MLS qu’il a connu. L’ancien adjoint du directeur sportif du CF Montréal Olivier Renard a accepté mercredi le poste de responsable de la stratégie sportive des Earthquakes de San Jose.

La Presse

Il avait précédemment occupé divers rôles au sein du personnel technique des Earthquakes entre 2016 et 2018, avant de passer presque six ans avec le CF Montréal, plus récemment en tant que directeur sportif adjoint.

Cremanzidis aidera à superviser le recrutement, la recherche, la gestion du plafond salarial de l’équipe première, l’administration de l’équipe et la constitution de l’effectif.

« Je suis ravi d’accueillir Vassili à San Jose, a déclaré le directeur général Chris Leitch. Il est extrêmement travaillant et apporte une grande expérience à ce poste. Sa perspicacité et sa connaissance de la MLS, ainsi que sa compréhension du marché international, seront très utiles à notre club pour aller de l’avant. »

« J’aimerais remercier les Earthquakes de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre le club et de m’avoir fait confiance, a ajouté Cremanzidis. Il est important pour moi d’adhérer à la culture et aux valeurs du club, c’est pourquoi je suis très heureux d’être de retour à San Jose. Le projet sportif que Chris m’a présenté était très excitant et motivant, et je suis impatient de contribuer au succès de l’organisation. »

Le Québécois de 34 ans avait annoncé qu’il quittait le CFM la semaine dernière, quelques jours après le départ de son ancien patron et ami Olivier Renard.