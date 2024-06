Jesse Marsch est optimiste, à son premier camp à la tête de l’équipe canadienne de soccer masculin.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« Tout ce que j’ai ressenti en me joignant à cette équipe, et tout cet optimisme, ont été surpassés par l’éthique de travail des joueurs, a dit Marsch mercredi, à Rotterdam. Et je crois que tout ceci est attribuable non seulement à la qualité et au talent de cette équipe, mais également à son caractère. »

Marsch a nommé entre autres l’esprit d’équipe des joueurs, ainsi que leur « volonté de connaître du succès ».

L’Américain âgé de 50 ans dirigera son premier match à la tête du Canada (49e au monde) jeudi, lors d’un match amical contre les Pays-Bas (no 7) au Stadion Feijenoord, avant de croiser le fer avec la France (no 2) à Bordeaux dimanche.

Ces matchs servent de répétition aux Canadiens avant la Copa America, qui commencera le 20 juin avec un duel contre les champions en titre de la Coupe du monde, l’Argentine. Les Pays-Bas et la France se préparent quant à eux pour l’Euro 2024, qui se mettra en branle le 14 juin en Allemagne.

« Tout le monde a hâte. Tout le monde est excité pour ces deux matchs-là et les compétitions qui s’en viennent », a dit le joueur étoile canadien Alphonso Davies.

« Nous sommes conscients que ce sera un test très relevé, a-t-il ajouté. Nous sommes conscients que nous devrons sauter sur le terrain et donner notre pleine mesure… C’est une bonne équipe, l’une des meilleures en Europe, et nous verrons où nous nous situons par rapport à elle. »

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alphonso Davies

Davies a souligné l’expérience de Marsch en tant qu’entraîneur-chef en Europe et un peu partout sur la planète, ainsi que sa feuille de route en tant que joueur – 14 saisons dans la MLS, et deux sélections au sein de l’équipe américaine.

« Ces deux faits d’armes galvanisent l’équipe », a-t-il dit.

Le fait que Davies accompagne Marsch pour la première disponibilité médiatique du camp du Canada en dit long sur le plan de Soccer Canada.

Marsch a encensé son joueur étoile âgé de 23 ans, soulignant au passage ses « grandes expériences » de vie et professionnelles.

« Ce que je veux qu’il fasse maintenant, c’est devenir un bon meneur d’hommes, pas simplement un bon joueur, mais un meneur pour cette équipe, quelqu’un qui prend soin de ses coéquipiers et qui sait comment ramener tout le monde à l’ordre… Et il fait du très bon boulot à ce niveau-là jusqu’ici.

« Ça saute aux yeux qu’il est excité par les perspectives d’avenir de cette équipe, et son potentiel. Et je crois qu’il veut jouer un rôle de plus en plus important, alors qu’on approche de (la Coupe du monde de) 2026. »

À l’extérieur du terrain, Davies a mentionné que Marsch lui avait posé « des questions très difficiles, auxquelles je ne réfléchis pas tous les jours ».

« C’est un défi de répondre à ces questions, car ça me place dans une position qui m’est plutôt inconfortable. Mais je sais que ça fait partie de la vie. Il faut sauter sur l’occasion. Et je suis prêt à le faire. Et j’apprends de lui. Pas seulement de lui, mais aussi des autres gars de l’équipe. »

Le Canada et les Pays-Bas se sont affrontés une seule fois auparavant, les Néerlandais l’emportant 3-0 au Varsity Stadium de Toronto en juin 1994.

« Nous sommes conscients que ce sera très difficile, mais je crois que les gars ont hâte de relever le défi », a évoqué Marsch.

Les matchs amicaux contre les Pays-Bas et la France seront les plus relevés depuis que les Canadiens ont perdu 1-0 contre la Belgique (alors no 2) en Coupe du monde au Qatar en 2022.

Les représentants de l’unifolié n’ont croisé le fer avec la France qu’une seule fois auparavant, lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique. La formation française avait triomphé 1-0, à la suite d’un filet à la 79e minute de Jean-Pierre Papin.

Le Canada affrontera également le Pérou (no 32) et le Chili (no 42) dans le groupe A à la Copa America.