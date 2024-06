(Madrid) « Enfin Mbappé ! » : l’arrivée de la grande vedette française Kylian Mbappé au Real Madrid, « le club de ses rêves », suscite mardi un immense enthousiasme dans la presse et chez les supporters madrilènes, même si ces derniers n’accordent pas un chèque en blanc au capitaine des Bleus.

Arno TARRINI Agence France-Presse

L’officialisation de ce transfert monumental via un simple communiqué lundi soir a été accueillie dans la capitale espagnole comme un « bombazo » (une bombe sur le marché des transferts, NDLR). Une déflagration attendue depuis plus de sept ans, accompagnée d’une certaine euphorie, mais aussi d’énormes attentes.

« Enfin Mbappé » titre le quotidien sportif AS, qui jubile d’avance d’ajouter « un Galactique de plus à la collection » du Real, après Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Benzema ou Cristiano Ronaldo.

« Ce dont tu rêvais », écrit en une son concurrent Marca avec un montage photo de Mbappé sous le maillot du Real, en reprenant les mots de l’attaquant français.

« C’est un rêve devenu réalité », avait-il réagi lundi sur ses réseaux après l’officialisation de son transfert. « Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves. […] Hala Madrid ! ».

Pour la radio Cadena Cope, très écoutée en Espagne, « Kylian est la cerise sur un gâteau qui a pris de nombreuses années à cuire et à construire grâce à l’extraordinaire gestion de Florentino Pérez ».

La fin logique d’un feuilleton qui dure depuis 2017, avant même le départ de Mbappé au PSG après son explosion à Monaco, qui fait du Real « le candidat principal pour dominer le monde du football pour les dix prochaines années ».

« Il devra se montrer à la hauteur »

Dans des publications sur les réseaux sociaux, son futur coéquipier Eder Militao et d’autres membres de la grande famille du Real comme Iker Casillas et Marcelo comptent déjà sur lui pour mener le géant espagnol « vers une 16e » Ligue des champions et une nouvelle ère.

Avant cela, le Bondynois de 25 ans, qui va changer de dimension en arrivant à la « Maison-Blanche », a tout un peuple à convaincre de son immense talent.

« C’est une grande recrue, un immense joueur. Mais ici, il ne sera qu’un joueur de plus dans la grande histoire du Real », déclare à l’AFP Luis Caceres, président de la fédération des « Peñas », les groupes de supporters du Real.

« Le Real Madrid ne place jamais de joueur au-dessus de son nom. Dès la première minute, il devra se montrer à la hauteur, jouer au football et nous montrer ses qualités. Car sinon, le Bernabéu lui fera payer. J’ai vu ici des gens siffler Zidane, siffler Cristiano… », prévient-il.

« Avec ce qui s’est passé il y a deux ans, quand il a décidé de prolonger eu PSG, Kylian doit savoir qu’il sera attendu au tournant. Quand est-ce qu’il sera pardonné ? Quand il nous montrera sur le terrain qu’il est désormais dans le club qu’il aime », ajoute Luis Caceres.

Devant la boutique officielle du club sur Gran Via, grande avenue commerciale du centre-ville, Zein Mroueh, supporter français de 52 ans, estime lui que Mbappé « est venu au bon moment », mais « qu’il va devoir se mettre à niveau parce qu’il rentre dans une autre étape de sa vie ».

« Mbappé va apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. C’est un joueur complet. Il n’est pas indispensable à Madrid, mais c’est une valeur ajoutée », à une armada qui règne déjà sur l’Europe, juge Erika Franchi, supportrice italienne de 28 ans.

Contrairement à une partie de la presse et des socios de la « Maison-Blanche », qui estime que c’est bien Mbappé qui a aujourd’hui besoin du Real, et non l’inverse, Luis Cáceres, assure qu’ils ont « besoin l’un de l’autre ». L’un pour s’affirmer comme le meilleur joueur du monde, l’autre pour continuer à écrire sa légende.