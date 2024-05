L’équipe canadienne masculine de soccer a trouvé son nouvel entraîneur-chef. Et son nom sera familier pour plusieurs amateurs montréalais.

Il s’agit de Jesse Marsch, qui dirigeait de l’Impact lors de sa toute première saison en MLS, en 2012. La nouvelle, d’abord rapportée par Matthew Scianitti de TSN, a plus tard été confirmée par l’équipe nationale sur X.

Marsch succède ainsi à John Herdman, qui a quitté la formation canadienne l’été dernier pour piloter le Toronto FC. L’entraîneur adjoint Mauro Biello agissait comme entraîneur-chef par intérim depuis ce temps. Il était un candidat pour le poste régulier également.

Marsch devrait être à la barre de l’équipe pour ses matchs amicaux contre les Pays-Bas et la France, au début de juin, en préparation de la Copa America.

« Jesse est un leader transformationnel qui fera progresser notre équipe nationale masculine – et le soccer canadien en général – alors que nous entrons dans la période la plus importante de l’histoire nationale de notre sport, a dit Kevin Blue, PDG et secrétaire général de Canada Soccer. Il a été un entraîneur couronné de succès aux plus hauts niveaux du football mondial, a aidé à faire avancer une nation de la CONCACAF hors de la phase de groupes de la Coupe du Monde et est un bâtisseur expérimenté qui aura un impact significatif sur le paysage de notre sport. Je me réjouis de l’accueillir à nouveau au Canada. » ​

« C’est un honneur absolu de représenter et de diriger l’équipe nationale masculine canadienne dans notre préparation pour une Coupe du monde à domicile, a ajouté Marsch. La combinaison du nouveau leadership au sein de Canada Soccer et du potentiel de ce groupe de joueurs dynamiques m’a inspiré, et je suis prêt et impatient d’assumer cette énorme responsabilité. Mon enthousiasme et mon impatience de commencer sont immenses. L’un de mes objectifs principaux sera d’aider à unir la communauté du soccer au Canada afin de soutenir nos efforts pour réussir sur et en dehors du terrain. All In pour 2026 ! »

Natif du Wisconsin, l’entraîneur âgé de 50 ans a aussi dirigé les Red Bulls de New York et a été sacré entraîneur de l’année en MLS en 2015.

Marsch entraînait l’équipe de Leeds, au Royaume-Uni, la saison dernière. Toujours du côté européen, il a aussi dirigé le RB Salzbourg, en Autriche, et le RB Leipzig, en Allemagne.

Il a également disputé 14 saisons (1996-2009) comme milieu de terrain dans la MLS avec le DC United, le Fire de Chicago et le Chivas USA. Il a remporté la coupe MLS à trois reprises durant cette période.

Fait intéressant, Canada Soccer a déclaré que l’embauche de Marsch avait été « facilitée par d’importantes contributions philanthropiques » de la part des propriétaires des trois clubs MLS basés au Canada, dont le CF Montréal et Joey Saputo.

« En reconnaissance de leur soutien philanthropique important, le poste de Marsch portera officiellement le titre d’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de la MLS Canada pendant la durée de son contrat initial, précise le communiqué officiel. Ce type de reconnaissance des donateurs est courant dans les universités, les hôpitaux et dans les sports de la NCAA, et commence à être utilisé dans le système sportif canadien. »