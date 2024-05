Messi et Miami s’imposent à Montréal

Un match de gala qui donne lieu à tout un spectacle sportif. Le CF Montréal s’est peut-être incliné par la marque de 3-2 devant l’Inter Miami de Lionel Messi, samedi soir, mais l’évènement a été à la hauteur des attentes au stade Saputo.

Feux d’artifice. Ambiance de feu. Des chandails de Miami un peu partout, mais pas la vague rose attendue.

Alors qu’on attendait le show Messi, c’est le CFM de Laurent Courtois qui s’est donné en spectacle en début de match.

Messi touche le ballon dès la deuxième minute, et la clameur de la foule se fait entendre. Mais l’Argentin n’a pas eu un grand impact pendant les 43 minutes suivantes.

Non, parce que pendant la première mi-temps, Montréal a fait l’essentiel du jeu.

Et rapidement, on a compris que Bryce Duke était dans l’un de ses beaux jours. À la 22e minute, le numéro 10 du CFM, un ancien de l’Inter Miami qui plus est, s’est lancé en échappée. À sa gauche, Jules-Anthony Vilsaint, en contrôle du ballon. Dévalant le couloir à toute vitesse, le Québécois envoie un centre parfait à son coéquipier américain, qui place le cuir parfaitement entre les jambes de Drake Callender. Le CF Montréal prend les devants, un peu à la surprise de tout le monde.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Bryce Duke a marqué le premier but du match.

Miami, au-delà de ses vedettes, trône quand même au sommet de la MLS, et s’est amené à Montréal fort de six matchs sans défaite, et quatre victoires consécutives.

Les percées montréalaises se poursuivent. Mathieu Choinière envoie un bon tir bas quelques minutes plus tard, que Callender bloque brillamment à sa gauche.

De l’autre côté, Messi se tient tranquillement en pointe. Il marche, et balaie le terrain du regard. Toujours prêt à s’activer lorsque le moment s’y prête. Mais il nous semble, du moins dans cette portion du match, un peu hors de son X, avec quelques passes ratées qui amusent les gradins du stade Saputo.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lionel Messi a été tranquille en début de match

Montréal décide ensuite d’épater la galerie à sa propre manière. Du rond central, Vilsaint envoie le ballon à gauche pour le jeune défenseur Fernando Álvarez. Ce dernier lui renvoie. Vilsaint joue rapidement pour Lassiter, qui le retrouve dans la surface. Une action collective de toute beauté qui permet à Montréal de faire 2-0 à la 33e minute.

On s’approche la mi-temps. George Campbell entre en contact avec Messi au milieu. Ce dernier reste au sol, et reçoit des soins, puis doit ensuite quitter temporairement le terrain en raison des nouvelles règles de la MLS pour accélérer le jeu.

Ironie du sort : Messi regarde le jeu des lignes de côté lorsque son coéquipier Matias Rojas enfile un but qui figurera assurément dans les jeux de la semaine en MLS. Son coup franc, de loin, bat Jonathan Sirois, et réduit la marque à 2-1 à la 43e minute.

Le vent tourne avant la mi-temps. On vous disait que Messi était peu efficace ? Voilà peut-être ce qui fait sa magie. Flairant tout à coup l’occasion, il combine avec Suarez. Le jeu résulte en un corner, dans les arrêts de jeu. Le ballon fait son chemin jusque dans la surface, touche la tête de Duke, et se rend jusqu’au pied bien placé de l’artilleur uruguayen. Juste comme ça, c’est 2-2.

Le moment Messi… qui ne vient pas

Montréal pousse en début de deuxième, mais Miami confirme son élan. À la 59e, Matias Rojas sert un magnifique lob, du milieu du terrain, vers Benjamin Cremaschi. Ariel Lassiter suit bien le jeu, et pense même avoir effectué le travail défensif. Mais le ballon finit par lentement traverser la ligne de but. Malgré la prestation très respectable de Montréal, les visiteurs prennent les devants 3-2.

Le Bleu-blanc-noir est chez lui, et Messi ou pas, un résultat est encore à sa portée. Il démontre une belle volonté offensive en deuxième mi-temps. L’entrée en jeu de Dominic Iankov, à la 63e, aide à ce chapitre. Malgré tout, on a l’impression qu’une fraction de seconde, avec les deux superstars en pointe de l’autre côté, peut anéantir les espoirs des locaux.

Et justement, à la 84e minute, Montréal passe tout près d’avoir son moment Lionel Andres Messi. Son tir, dans la surface, passe à la droite du cadre. La foule a même scandé son nom dans les secondes qui ont suivi.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lionel Messi

Une autre occasion est survenue trois minutes plus tard. Un coup franc bien placé, juste à l’extérieur de la surface, qui pourrait permettre à la Pulga de marquer l’une de ses frappes enroulées qui ont fait sa renommée.

Le tir passe tout juste au-dessus du cadre.

Encore une autre chance, à la 91e. L’homme sur qui tous les yeux sont rivés s’amène, seul dans la surface, défendu par trois Montréalais. Jonathan Sirois fait l’arrêt, un autre d’une grande importance en fin de match.

Montréal cherche. Et cherche encore. Mais ne trouve pas la brèche. Il a fait chaud au stade Saputo à ce moment !

Mais pas assez.